SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı açıklanıyor! 16 Aralık (MB) Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne oldu, açıklandı mı?

Son dakika haberi… Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 16 Aralık Perşembe (bugün) gerçekleştirilecek. Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlığında yapılacak olan toplantının ardından Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı bugün açıklanacak. Herkesin aklında yer alan faiz kararı ne olur, faiz düştü mü, yükseldi mi sorusu ise cevabını bulmuş olacak. İşte, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı öncesi piyasalarda oluşan faiz kararı beklentisi ve Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili son dakika gelişmeleri!