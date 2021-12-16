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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı açıklanıyor! 16 Aralık (MB) Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne oldu, açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 16.12.2021 13:52 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 13:54

SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı açıklanıyor! 16 Aralık (MB) Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne oldu, açıklandı mı?

Son dakika haberi… Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 16 Aralık Perşembe (bugün) gerçekleştirilecek. Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlığında yapılacak olan toplantının ardından Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı bugün açıklanacak. Herkesin aklında yer alan faiz kararı ne olur, faiz düştü mü, yükseldi mi sorusu ise cevabını bulmuş olacak. İşte, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı öncesi piyasalarda oluşan faiz kararı beklentisi ve Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili son dakika gelişmeleri!

SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı açıklanıyor! 16 Aralık MB Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne oldu, açıklandı mı?

Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor... Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCM) 2021 yılının son faiz kararını belirlemek için bugün toplanıyor. Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlığında yapılacak olan toplantının ardından Merkez bankası faiz kararı açıklanacak. Herkesin aklında bulunan Merkez bankası faiz kararı ne olur, düşer mi, yükselir mi soruları da cevap bulacak. İşte, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı öncesi piyasalarda oluşan faiz kararı beklentisi ve son dakika haberinin ayrıntıları!

SON DAKİKA - MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANIYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık ayı faiz kararını belirlemek için Para Politikası Kurulu toplantısını bugün gerçekleştirecek.

SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı açıklanıyor! 16 Aralık MB Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne oldu, açıklandı mı?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 100 baz puan indirilerek yüzde 14'e çekileceğini tahmin ediyor.

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SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı açıklanıyor! 16 Aralık MB Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne oldu, açıklandı mı?

TCMB ARALIK AYI FAİZ KARARI BEKLENTİLERİ

AA Finans'ın 16 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 1 ekonomist 25 baz puan, 1 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 75 baz puan, 14 ekonomist 100 baz puan, 1 ekonomist 150 baz puan ve 2 ekonomist de 200 baz puan politika faizinin düşürüleceğini tahmin ediyor.

Kasım ayındaki PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 16'dan yüzde 15 seviyesine çekilmişti.

SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı açıklanıyor! 16 Aralık MB Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne oldu, açıklandı mı?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) Aralık ayı toplantısı 16 Aralık tarihinde (bugün) yapılacak. Toplantının ardından Aralık ayı faiz kararı saat 14:00'te açıklanacak.

SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı açıklanıyor! 16 Aralık MB Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne oldu, açıklandı mı?

FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI: 'ŞAHİN MESAJLAR GELDİ'

ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını açıklarken önceki dönemlerine nazaran daha şahin ifadelerde bulundu. Fed, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık varlık alım programında 30 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurdu.

Fed'den yapılan açıklamada, para politikasına ilişkin kararların oy birliğiyle alındığı belirtildi.

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