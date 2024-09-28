Giriş Tarihi: 28.09.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024
11:04
SON DAKİKA | Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Dikkat çeken uyarı: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek
Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Eylül ayının gelmesiyle birlikte artık sıcaklıklar ülkeyi terk ediyor. Özellikle Trakya bölgesinden gelen soğuk hava dalgası Marmara'da sıcaklıkların düşmesine neden olacak. İstanbul'da 27 derecelerde seyreden hava sıcaklığı 1 günde 10 derece birden düşerek 17 derecelere inecek.