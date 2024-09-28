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Giriş Tarihi: 28.09.2024 10:59 Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 11:04

SON DAKİKA | Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Dikkat çeken uyarı: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Eylül ayının gelmesiyle birlikte artık sıcaklıklar ülkeyi terk ediyor. Özellikle Trakya bölgesinden gelen soğuk hava dalgası Marmara'da sıcaklıkların düşmesine neden olacak. İstanbul'da 27 derecelerde seyreden hava sıcaklığı 1 günde 10 derece birden düşerek 17 derecelere inecek.

SON DAKİKA | Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Dikkat çeken uyarı: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

Meteoroloji yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre hafta sonu yurt genelinde güneşli hava etkili olacak. Pazartesi gününden itibaren ise sağanak yağış yurt genelinde etkisini gösterecek.

SON DAKİKA | Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Dikkat çeken uyarı: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

Meteoroloji'den yurt genelinde yapılan hava durumu tahminleri ise şu şekilde:

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer sis ve pus bekleniyor.

EDİRNE 15°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer sis ve pus bekleniyor.

İSTANBUL 20°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer sis ve pus bekleniyor.

KIRKLARELİ 13°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer sis ve pus bekleniyor.

KOCAELİ 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer sis ve pus bekleniyor.

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SON DAKİKA | Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Dikkat çeken uyarı: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 10°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 18°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 17°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SON DAKİKA | Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Dikkat çeken uyarı: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 23°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 19°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 12°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SON DAKİKA | Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Dikkat çeken uyarı: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ANKARA 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer sis ve pus bekleniyor.

ESKİŞEHİR 12°C, 31°C
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer sis ve pus bekleniyor.

KONYA 14°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

YOZGAT 9°C, 25°C
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer sis ve pus bekleniyor.

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