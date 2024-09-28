SON DAKİKA | Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Dikkat çeken uyarı: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

Meteoroloji'den yurt genelinde yapılan hava durumu tahminleri ise şu şekilde:

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer sis ve pus bekleniyor.

EDİRNE 15°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer sis ve pus bekleniyor.

İSTANBUL 20°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer sis ve pus bekleniyor.

KIRKLARELİ 13°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer sis ve pus bekleniyor.

KOCAELİ 18°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer sis ve pus bekleniyor.