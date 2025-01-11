SON DAKİKA | Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Hafta sonu hava nasıl olacak: İstanbul’a kar yağacak mı?

Meteorolojinin haritalarına göre bugün Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış etkili olacak. Yapılan uyarıda, Marmara ve Doğu Anadolu'da hava sıcaklığının 3 ila 7 derece azaldığı ifade edildi. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için buzlanma ile çığ tehlikesi beklendiği kaydedildi.