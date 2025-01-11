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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Hafta sonu hava nasıl olacak: İstanbul'a kar yağacak mı?
Giriş Tarihi: 11.01.2025 10:48 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 10:52

SON DAKİKA | Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Hafta sonu hava nasıl olacak: İstanbul'a kar yağacak mı?

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu paylaştı. Dikkat çeken uyarıların yer aldığı açıklamada, yurt genelinde yağışlı havanın etkili olacağı belirtildi. Sıcaklıkların da düşeceği hafta sonunda kar yağışı da bekleniyor. Peki İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

SON DAKİKA | Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Hafta sonu hava nasıl olacak: İstanbul’a kar yağacak mı?

Hafta sonunun gelmesiyle birlikte vatandaşlar 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 11 Ocak Cumartesi günü hava tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde yaşayanlara önemli uyarılarda bulundu...

SON DAKİKA | Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Hafta sonu hava nasıl olacak: İstanbul’a kar yağacak mı?

Meteorolojinin haritalarına göre bugün Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış etkili olacak. Yapılan uyarıda, Marmara ve Doğu Anadolu'da hava sıcaklığının 3 ila 7 derece azaldığı ifade edildi. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için buzlanma ile çığ tehlikesi beklendiği kaydedildi.

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SON DAKİKA | Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Hafta sonu hava nasıl olacak: İstanbul’a kar yağacak mı?

KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR
Meteorolojiden yapılan açıklamada 'Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir' denildi.

SON DAKİKA | Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Hafta sonu hava nasıl olacak: İstanbul’a kar yağacak mı?

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Kuvvetli yağışla birlikte sıcaklıklarda da önemli bir düşüş meydana gelecek:

'Hava sıcaklığının, Marmara ile Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişik olmayacağını ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.'

SON DAKİKA | Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Hafta sonu hava nasıl olacak: İstanbul’a kar yağacak mı?

BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için buzlanma ile çığ tehlikesi uyarısı verdi.

Vatandaşlardan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olması istendi.

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