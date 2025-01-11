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SON DAKİKA | Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Hafta sonu hava nasıl olacak: İstanbul'a kar yağacak mı?
Giriş Tarihi: 11.01.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025
10:52
SON DAKİKA | Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Hafta sonu hava nasıl olacak: İstanbul'a kar yağacak mı?
Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu paylaştı. Dikkat çeken uyarıların yer aldığı açıklamada, yurt genelinde yağışlı havanın etkili olacağı belirtildi. Sıcaklıkların da düşeceği hafta sonunda kar yağışı da bekleniyor. Peki İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...