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Giriş Tarihi: 20.09.2024 09:16 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 09:22

SON DAKİKA | Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Hafta sonu plan yapacaklar dikkat: Kuvvetli yağış geliyor

Son dakika haberi... Türkiye sonbaharın gelişiyle birlikte yavaş yavaş yağışlı havaların etkisi altına girmeye başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de yayınladığı son hava durumu raporunda dikkat çeken uyarılarda bulundu. Peki Türkiye'de haftasonu hava nasıl olacak? Özellikle Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak yağış uyarıları yapılırken, 3 il için de sarı kodlu uyarı yapıldı. İşte il il hava durumu tahminleri...

SON DAKİKA | Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Hafta sonu plan yapacaklar dikkat: Kuvvetli yağış geliyor

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu için hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz Bölge geneli ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Hafta sonu plan yapacaklar dikkat: Kuvvetli yağış geliyor

HAVA SICAKLIĞI
Sıcaklıkların; Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli ve İstanbul Avrupa yakasının Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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SON DAKİKA | Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Hafta sonu plan yapacaklar dikkat: Kuvvetli yağış geliyor

DOĞU KARADENİZ İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de devam eden sağanağın, bugün akşama kadar Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Hafta sonu plan yapacaklar dikkat: Kuvvetli yağış geliyor

İstanbul'da Cumartesi yağmurlu bir gün, aralıklı ve genelde orta kuvvette olacak. Poyrazın da etkisi ile hissedilen sıcaklık 21 dereceye kadar iniyor. Pazar yağış daha az. Ankara'da öğlede sonra yağmur kısa süre şiddetli olabilir. İzmir açık 29 derece. Bursa'da çoğunlukla öğleden sonra yağmur geçişleri olacak. Ankara 24, Bursa 26 derece. Antalya merkez parçalı bulutlu 30 derece. Hafta sonu yağmurlar olumsuzluk yaratabilir.

SON DAKİKA | Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Hafta sonu plan yapacaklar dikkat: Kuvvetli yağış geliyor

Marmara'da hava kapalı ve orta kuvvetli yağış geçişleri olacak. Edirne 23, Balıkesir 32, Sakarya 23 derece. Pazar günü ise yağış daha uzun aralıklı ve hafif.

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