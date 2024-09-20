Giriş Tarihi: 20.09.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024
09:22
SON DAKİKA | Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Hafta sonu plan yapacaklar dikkat: Kuvvetli yağış geliyor
Son dakika haberi... Türkiye sonbaharın gelişiyle birlikte yavaş yavaş yağışlı havaların etkisi altına girmeye başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de yayınladığı son hava durumu raporunda dikkat çeken uyarılarda bulundu. Peki Türkiye'de haftasonu hava nasıl olacak? Özellikle Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak yağış uyarıları yapılırken, 3 il için de sarı kodlu uyarı yapıldı. İşte il il hava durumu tahminleri...