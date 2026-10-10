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Haberler Galeri Yaşam SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Güneş yüzünü gösterdi! Hafta sonu için güzel haber…
Giriş Tarihi: 10.10.2026 08:53

SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Güneş yüzünü gösterdi! Hafta sonu için güzel haber…

SON DAKİKA | Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu paylaştı. Son değerlendirmelere göre, bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Hafta sonu genelinde birçok bölgede az bulutlu ve açık hava etkili olurken, sıcaklıkların Akdeniz'de 33 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu detaylar…

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SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Güneş yüzünü gösterdi! Hafta sonu için güzel haber…

SON DAKİKA | Türkiye genelinde bugün güneşli ve açık hava etkisini sürdürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yurdun hiçbir bölgesinde yağış beklenmezken, hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Güneş yüzünü gösterdi! Hafta sonu için güzel haber…

YURTTA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurtta yağış beklenmiyor. Tüm bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

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SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Güneş yüzünü gösterdi! Hafta sonu için güzel haber…

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Güneş yüzünü gösterdi! Hafta sonu için güzel haber…

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey kıyılarında pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Güneş yüzünü gösterdi! Hafta sonu için güzel haber…

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Güneş yüzünü gösterdi! Hafta sonu için güzel haber…

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Güneş yüzünü gösterdi! Hafta sonu için güzel haber…

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Güneş yüzünü gösterdi! Hafta sonu için güzel haber…

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

RİZE °C, 23°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 24°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 23°C

Az bulutlu

SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Güneş yüzünü gösterdi! Hafta sonu için güzel haber…

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 17°C

Az bulutlu

KARS °C, 17°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 18°C

Az bulutlu

SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Güneş yüzünü gösterdi! Hafta sonu için güzel haber…

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Güneş yüzünü gösterdi! Hafta sonu için güzel haber…

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in batısı yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan, sabah saatlerinde güney ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Güneş yüzünü gösterdi! Hafta sonu için güzel haber…

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Güneş yüzünü gösterdi! Hafta sonu için güzel haber…

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Kuzey Ege'nin kuzeyi yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde kuzeyi güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Güneş yüzünü gösterdi! Hafta sonu için güzel haber…

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde kuzeyi güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, gece saatlerinde batısı kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, sabah saatlerinde güneyi 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Güneş yüzünü gösterdi! Hafta sonu için güzel haber…

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga; 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ #HAVA DURUMU

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