SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Güneş yüzünü gösterdi! Hafta sonu için güzel haber…

YURTTA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurtta yağış beklenmiyor. Tüm bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.