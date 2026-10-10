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SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Güneş yüzünü gösterdi! Hafta sonu için güzel haber…
Giriş Tarihi: 10.10.2026 08:53
SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Güneş yüzünü gösterdi! Hafta sonu için güzel haber…
SON DAKİKA | Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu paylaştı. Son değerlendirmelere göre, bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Hafta sonu genelinde birçok bölgede az bulutlu ve açık hava etkili olurken, sıcaklıkların Akdeniz'de 33 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu detaylar…