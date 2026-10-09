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SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Hafta sonu güneş yüzünü gösterecek! İstanbul’da yazdan kalma günler…
Giriş Tarihi: 09.10.2026 09:31
SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Hafta sonu güneş yüzünü gösterecek! İstanbul’da yazdan kalma günler…
SON DAKİKA | Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini paylaştı. Hafta sonu öncesi merak edilen raporda gün gün hava tahminleri yer aldı. İstanbul'da parçalı ve az bulutlu havanın etkili olması beklenirken termometreler 23 dereceyi gösterecek. Yağışlı havaların ardından hafta sonunun tadını çıkarmak isteyenlere güneş yüzünü gösterdi. İşte il il hava durumu tahminleri.