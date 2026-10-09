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Haberler Galeri Yaşam SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Hafta sonu güneş yüzünü gösterecek! İstanbul’da yazdan kalma günler…
Giriş Tarihi: 09.10.2026 09:31

SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Hafta sonu güneş yüzünü gösterecek! İstanbul’da yazdan kalma günler…

SON DAKİKA | Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini paylaştı. Hafta sonu öncesi merak edilen raporda gün gün hava tahminleri yer aldı. İstanbul'da parçalı ve az bulutlu havanın etkili olması beklenirken termometreler 23 dereceyi gösterecek. Yağışlı havaların ardından hafta sonunun tadını çıkarmak isteyenlere güneş yüzünü gösterdi. İşte il il hava durumu tahminleri.

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SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Hafta sonu güneş yüzünü gösterecek! İstanbul’da yazdan kalma günler…

SON DAKİKA | Hafta sonu planı yapanlar için beklenen hava durumu tahmini geldi! Peki, hafta sonu öncesinde hangi illerde yağış görülecek, sıcaklıklar kaç derece olacak? İşte hava durumu tahminleri.

SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Hafta sonu güneş yüzünü gösterecek! İstanbul’da yazdan kalma günler…

YURTTA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor.

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SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Hafta sonu güneş yüzünü gösterecek! İstanbul’da yazdan kalma günler…

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Hafta sonu güneş yüzünü gösterecek! İstanbul’da yazdan kalma günler…

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Hafta sonu güneş yüzünü gösterecek! İstanbul’da yazdan kalma günler…

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Hafta sonu güneş yüzünü gösterecek! İstanbul’da yazdan kalma günler…

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Hafta sonu güneş yüzünü gösterecek! İstanbul’da yazdan kalma günler…

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Hafta sonu güneş yüzünü gösterecek! İstanbul’da yazdan kalma günler…

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Hafta sonu güneş yüzünü gösterecek! İstanbul’da yazdan kalma günler…

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Hafta sonu güneş yüzünü gösterecek! İstanbul’da yazdan kalma günler…

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Hafta sonu güneş yüzünü gösterecek! İstanbul’da yazdan kalma günler…

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, batısı yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu öğle saatlerinden sonra güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış ve pus anında orta; sis anında zayıf.

SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Hafta sonu güneş yüzünü gösterecek! İstanbul’da yazdan kalma günler…

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde güneyi güneydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Hafta sonu güneş yüzünü gösterecek! İstanbul’da yazdan kalma günler…

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeyi zamanla geneli güneydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyi güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Hafta sonu güneş yüzünü gösterecek! İstanbul’da yazdan kalma günler…

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde kuzeyi, akşam saatlerinde güneyi güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusu, yarın (Cumartesi) ilk saatlerde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Hafta sonu güneş yüzünü gösterecek! İstanbul’da yazdan kalma günler…

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 6 kuvvetinde, Dalga; 0,25 ila 0,50 m, zamanla 0,75. Görüş: İyi, yağış anında orta.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ #İSTANBUL #HAVA DURUMU

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