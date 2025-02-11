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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Meteoroloji ve AKOM’dan hava durumu uyarısı! İstanbul'da kar yağışı yarın devam edecek mi?
Giriş Tarihi: 11.02.2025 13:51 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 13:51

SON DAKİKA | Meteoroloji ve AKOM’dan hava durumu uyarısı! İstanbul'da kar yağışı yarın devam edecek mi?

SON DAKİKA HABERLERİ: Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Birçok ilçede eğitime ara verilirken, İstanbul için yeni bir uyarı daha geldi. Meteoroloji ve AKOM tarafından paylaşılan güncel verilerin ardından "İstanbul'da kar yağışı yarın devam edecek mi?" sorusu yanıt buldu. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

SON DAKİKA | Meteoroloji ve AKOM’dan hava durumu uyarısı! İstanbul’da kar yağışı yarın devam edecek mi?

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), günlerdir İstanbul için kar yağışı uyarısında bulunmuştu.

SON DAKİKA | Meteoroloji ve AKOM’dan hava durumu uyarısı! İstanbul’da kar yağışı yarın devam edecek mi?

Uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

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SON DAKİKA | Meteoroloji ve AKOM’dan hava durumu uyarısı! İstanbul’da kar yağışı yarın devam edecek mi?

9 İLÇEDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Kar yağışının öğle saatlerine doğru etkisini artırmasıyla birlikte İstanbul'da bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.

SON DAKİKA | Meteoroloji ve AKOM’dan hava durumu uyarısı! İstanbul’da kar yağışı yarın devam edecek mi?

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Avcılar, Başakşehir, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Beykoz, Esenyurt, Sultangazi ve Arnavutköy'de okulların bir gün süreyle tatil edildiği belirtildi.

SON DAKİKA | Meteoroloji ve AKOM’dan hava durumu uyarısı! İstanbul’da kar yağışı yarın devam edecek mi?

Valilik açıklamasında, İstanbul genelinde eğitime ara verilmeyeceği ifade edildi.

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