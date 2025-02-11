Haberler
Yaşam
SON DAKİKA | Meteoroloji ve AKOM’dan hava durumu uyarısı! İstanbul'da kar yağışı yarın devam edecek mi?
Giriş Tarihi: 11.02.2025 13:51
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
13:51
SON DAKİKA | Meteoroloji ve AKOM’dan hava durumu uyarısı! İstanbul'da kar yağışı yarın devam edecek mi?
SON DAKİKA HABERLERİ: Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Birçok ilçede eğitime ara verilirken, İstanbul için yeni bir uyarı daha geldi. Meteoroloji ve AKOM tarafından paylaşılan güncel verilerin ardından "İstanbul'da kar yağışı yarın devam edecek mi?" sorusu yanıt buldu. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...