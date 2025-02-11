SON DAKİKA | Meteoroloji ve AKOM’dan hava durumu uyarısı! İstanbul’da kar yağışı yarın devam edecek mi?

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Avcılar, Başakşehir, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Beykoz, Esenyurt, Sultangazi ve Arnavutköy'de okulların bir gün süreyle tatil edildiği belirtildi.