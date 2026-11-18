Haberler
Galeri
Yaşam
SON DAKİKA | Meteoroloji'den 32 il için sarı kodlu uyarı! Kar, sağanak ve fırtına bir arada: İstanbul için alarm verildi
Giriş Tarihi: 18.11.2026 18:16
SON DAKİKA | Meteoroloji'den 32 il için sarı kodlu uyarı! Kar, sağanak ve fırtına bir arada: İstanbul için alarm verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; İstanbul'un da aralarında bulunduğu 32 il için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Haritalı hava durumu raporunda ise bazı şehirler için kar yağışı uyarısı yapıldı. Peki hangi iller için sarı kodlu uyarı yapıldı? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...