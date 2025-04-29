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SON DAKİKA | Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı: Fırtına, toz, sağanak...
Giriş Tarihi: 29.04.2025 09:13
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
09:15
SON DAKİKA | Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı: Fırtına, toz, sağanak...
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni güne ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. İstanbul'un da aralarında bulunduğu 13 il için kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı yapıldı. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı bekleniyor. Peki hangi iller için sarı kodlu uyarı yapıldı? İşte il il hava durumu raporu...