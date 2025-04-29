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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı: Fırtına, toz, sağanak...
Giriş Tarihi: 29.04.2025 09:13 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 09:15

SON DAKİKA | Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı: Fırtına, toz, sağanak...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni güne ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. İstanbul'un da aralarında bulunduğu 13 il için kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı yapıldı. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı bekleniyor. Peki hangi iller için sarı kodlu uyarı yapıldı? İşte il il hava durumu raporu...

SON DAKİKA | Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı: Fırtına, toz, sağanak...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; İstanbul'un da aralarında bulunduğu 13 il için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde sağanak ve kuvvetli fırtınanın etkili olması bekleniyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

SON DAKİKA | Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı: Fırtına, toz, sağanak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege (Kütahya hariç), Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Van ve Hakkari hariç) ve Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Niğde, Konya, Kayseri, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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SON DAKİKA | Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı: Fırtına, toz, sağanak...

Yağışların; Denizli, Aydın, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Burdur'un batı kesimleri, Antalya'nın batısının iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı: Fırtına, toz, sağanak...

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı: Fırtına, toz, sağanak...

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının, mevsim normalleri civarında, kuzey ve iç kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.