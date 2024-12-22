SON DAKİKA... Muğla’da hastaneye çarpan helikopter düştü: 2 pilot, 1 hekim ve 1 personel hayatını kaybetti!

ACI HABER GELDİ: 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Acı haberi de paylaşan Vali Akbıyık, "2 pilot, bir hekim ve 1 personelimiz hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Muğla Valisi'nden helikopter kazasına ilişkin açıklama: "4 kişi hayatını kaybetti" | Video