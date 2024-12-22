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Giriş Tarihi: 22.12.2024 11:16 Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 11:17

SON DAKİKA... Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü: 2 pilot, 1 hekim ve 1 personel hayatını kaybetti!

SON DAKİKA... Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpan bir helikopter, yakınındaki boş alana düştü. A Haber canlı yayınına katılan Muğla Valisi İdris Akbıyık, helikopterin Muğla'dan Antalya'ya gittiği sırada havalandığını ve hastaneye çarptığını vurguladı. Acı haberi paylaşan Vali Akbıyık, feci kazada 2 pilot, 1 hekim ve 1 personelin hayatını kaybettiğini açıkladı.

SON DAKİKA... Muğla’da hastaneye çarpan helikopter düştü: 2 pilot, 1 hekim ve 1 personel hayatını kaybetti!

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin binasına çarpan helikopter, yandaki boş alana düştü.

SON DAKİKA... Muğla’da hastaneye çarpan helikopter düştü: 2 pilot, 1 hekim ve 1 personel hayatını kaybetti!

Olay, bugün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin en süt katına çarpan helikopter, yandaki boş araziye düştü.

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SON DAKİKA... Muğla’da hastaneye çarpan helikopter düştü: 2 pilot, 1 hekim ve 1 personel hayatını kaybetti!

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, arama kurtarma ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, ekipler çalışma başlattı.

SON DAKİKA... Muğla’da hastaneye çarpan helikopter düştü: 2 pilot, 1 hekim ve 1 personel hayatını kaybetti!

Öte yandan A Haber canlı yayınına bağlanan Muğla Valisi İdris Akbıyık, helikopterin Muğla'dan Antalya'ya gittiği sırada havalandığını ve hastaneye çarparak düştüğünü açıkladı.

SON DAKİKA! Muğla'da ambulans helikopter hastaneye çarpıp düştü | Video

SON DAKİKA... Muğla’da hastaneye çarpan helikopter düştü: 2 pilot, 1 hekim ve 1 personel hayatını kaybetti!

ACI HABER GELDİ: 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Acı haberi de paylaşan Vali Akbıyık, "2 pilot, bir hekim ve 1 personelimiz hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Muğla Valisi'nden helikopter kazasına ilişkin açıklama: "4 kişi hayatını kaybetti" | Video

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