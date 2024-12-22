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SON DAKİKA... Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü: 2 pilot, 1 hekim ve 1 personel hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 22.12.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024
11:17
SON DAKİKA... Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü: 2 pilot, 1 hekim ve 1 personel hayatını kaybetti!
SON DAKİKA... Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpan bir helikopter, yakınındaki boş alana düştü. A Haber canlı yayınına katılan Muğla Valisi İdris Akbıyık, helikopterin Muğla'dan Antalya'ya gittiği sırada havalandığını ve hastaneye çarptığını vurguladı. Acı haberi paylaşan Vali Akbıyık, feci kazada 2 pilot, 1 hekim ve 1 personelin hayatını kaybettiğini açıkladı.