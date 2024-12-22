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Muğla Valisi'nden helikopter kazasına ilişkin açıklama:

Muğla Valisi'nden helikopter kazasına ilişkin açıklama: "4 kişi hayatını kaybetti" | Video

22.12.2024 | 11:10

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpan bir helikopter, yakınındaki boş alana düştü. Muğla Valisi İdris Akbıyık, kazanın helikopterin kalkışı sırasında gerçekleştiğini ve 2 pilot, 1 hekim ve 1 personelin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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