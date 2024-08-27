Giriş Tarihi: 27.08.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
10:57
Son Dakika Haberi: NARİN BULUNDU MU? Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran olayında önemli gelişme! Kayalıktaki kan lekeleri…
Diyarbakır'dan son dakika haberi... Türkiye'nin konuştuğu olay Diyarbakır'da yaşandı. Kur'an kursuna giden 8 yaşındaki Narin Güran, kurs çıkışı sırra kadem bastı. Ailenin ihbarı üzerine ekipler arama çalışması başlattı. Bölge abluka altına alındı. Arama çalışmalarının 4. gününde ise kayalıklarda kan lekelerine rastlandı. Valilik, incelenen kan lekeleri ile ilgili açıklama yaptı. İşte haberin detayları…