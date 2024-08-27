Son Dakika Haberi: NARİN BULUNDU MU? Diyarbakır’da kaybolan Narin Güran olayında önemli gelişme! Kayalıktaki kan lekeleri…

Baba Arif Güran, kızının en son görüntüsünün 21 Ağustos'ta ilkokulun güvenlik kamerasına saat 15.15'teki görüntüler olduğunu belirterek, "Bizim imamın söylediği gibi 15.05 gibi kurstan çıkıyor.

Saat 15.15'te patika yolda kızlardan ayrılıyor ve yukarıya geliyor. Mesafe yaklaşık 80 metre. Normal yaşayan bir vatandaşız. Milyarder veya fabrikatör değiliz, fidyeciler gelip kızımı kaçırsın. Çocuklar, tepeye kadar geldiğini söylüyorlar. Ondan sonra onlar da eve gidiyor. Saat 17.00 veya 18.00 gibi annesi diğer çocuklarına Narin'i getirmelerini söylüyor. Kardeşleri arıyor ve Narin'i bulamıyor. Narin'in kullandığı sadece iki yol var. Camiye gittiği zaman 2 patika yolu var. Amcasının evine giderken de kullandığı yol da okul yoludur. Evin etrafında 10-1 5 tane hane var. Okul zamanında öğrenciler bu patika yolu kullanıyor. Dönseydi zaten okulun kamerasına takılacaktı. Bizim tarafımızda bir yol daha var. Bunlar araç yoludur. Oradan mı gitti geri mi geldi kimse bilmiyor. Sadece gerçek görgü tanığı bizim imamdır. İmamın da söylediği kelime doğrudur.