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Giriş Tarihi: 27.08.2024 10:57 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 10:57

Son Dakika Haberi: NARİN BULUNDU MU? Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran olayında önemli gelişme! Kayalıktaki kan lekeleri…

Diyarbakır'dan son dakika haberi... Türkiye'nin konuştuğu olay Diyarbakır'da yaşandı. Kur'an kursuna giden 8 yaşındaki Narin Güran, kurs çıkışı sırra kadem bastı. Ailenin ihbarı üzerine ekipler arama çalışması başlattı. Bölge abluka altına alındı. Arama çalışmalarının 4. gününde ise kayalıklarda kan lekelerine rastlandı. Valilik, incelenen kan lekeleri ile ilgili açıklama yaptı. İşte haberin detayları…

Ümit Erkan DEMİRCAN
Hüseyin KAÇAR
Son Dakika Haberi: NARİN BULUNDU MU? Diyarbakır’da kaybolan Narin Güran olayında önemli gelişme! Kayalıktaki kan lekeleri…

Türkiye'nin konuştuğu esrarengiz olay 21 Ağustos günü Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde yaşandı. Kur'an kursuna giden Narin Güran, kurs çıkışı sırra kadem bastı. Paniğe kapılan ailesi ise polisi ve jandarmayı aradı. Ekipler küçük kızı bulmak için çalışma başlattı.

Son Dakika Haberi: NARİN BULUNDU MU? Diyarbakır’da kaybolan Narin Güran olayında önemli gelişme! Kayalıktaki kan lekeleri…

KAYALIKTA KAN LEKELERİ BULUNDU
Ayrıca Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlar da arandı. Ayrıca Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos tarihinde saat 15.15'teki görüntülerinde Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp evine doğru gittiği yer aldı. Aramaların 4. gününde ise önemli bir gelişme yaşandı. Evlerine yaklaşık 20 metre mesafede bulunan kayalıklarda yakınları kan lekelerine rastladı. Bölge çember altına alındı. Kan lekeleri ile ilgili valilikten açıklama yapıldı.

8 yaşındaki Narin Güran'ı Diyarbakır Emniyeti havadan helikopterle de arıyor

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Son Dakika Haberi: NARİN BULUNDU MU? Diyarbakır’da kaybolan Narin Güran olayında önemli gelişme! Kayalıktaki kan lekeleri…

KAN LEKELERİ KUZENİNE AİT ÇIKTI!
Söz konusu açıklamada, "Bazı medya organları ile sosyal medya hesaplarında; kayıp olarak aranan Narin Güran'ın evine yakın bir bölgedeki kayalıklar üzerinde kayıp kız çocuğuna ait olduğu iddia edilen kan lekelerinin bulunduğu şeklinde haber ve paylaşımların yer aldığı görülmüştür. Kayalıklar üzerinde bulunan kan lekesinin mahalle sakinlerinden bir çocuğun burnunun kanaması sonucu meydana geldiği tespit edilmiştir. Valiliğimizin koordinasyonda ilgili kurumlarımız vasıtasıyla, her türlü ihtimal değerlendirilerek, kayıp kızımızın aranmasına devam edilmektedir. Her türlü önemli gelişmeden kamuoyu vakitlice bilgilendirilecektir" ifadeleri kullanıldı. Gelen son dakika bilgisine göre ise kan lekelerinin kuzeni A.K'ye ait olduğu ortaya çıktı.

Son Dakika Haberi: NARİN BULUNDU MU? Diyarbakır’da kaybolan Narin Güran olayında önemli gelişme! Kayalıktaki kan lekeleri…

NARİN GÜRAN'IN SON GÖRÜNTÜLERİ...
Narin Güran'ın güvenlik kameralarına yansıyan son görüntülerinde, arkadaşlarından ayrıldıktan sonra yöneldiği patika yol takip edilince, tepede bulunan iki patika yoldan birinden gittiği değerlendiriliyor. Birinci yol evlerinin de olduğu ve ilerisinde araçların da geçtiği yol, ikinci patika yol ise Kur'an kursunun olduğu camiye doğru giden yol.

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberi: NARİN BULUNDU MU? Diyarbakır’da kaybolan Narin Güran olayında önemli gelişme! Kayalıktaki kan lekeleri…

Baba Arif Güran, kızının en son görüntüsünün 21 Ağustos'ta ilkokulun güvenlik kamerasına saat 15.15'teki görüntüler olduğunu belirterek, "Bizim imamın söylediği gibi 15.05 gibi kurstan çıkıyor.

Saat 15.15'te patika yolda kızlardan ayrılıyor ve yukarıya geliyor. Mesafe yaklaşık 80 metre. Normal yaşayan bir vatandaşız. Milyarder veya fabrikatör değiliz, fidyeciler gelip kızımı kaçırsın. Çocuklar, tepeye kadar geldiğini söylüyorlar. Ondan sonra onlar da eve gidiyor. Saat 17.00 veya 18.00 gibi annesi diğer çocuklarına Narin'i getirmelerini söylüyor. Kardeşleri arıyor ve Narin'i bulamıyor. Narin'in kullandığı sadece iki yol var. Camiye gittiği zaman 2 patika yolu var. Amcasının evine giderken de kullandığı yol da okul yoludur. Evin etrafında 10-1 5 tane hane var. Okul zamanında öğrenciler bu patika yolu kullanıyor. Dönseydi zaten okulun kamerasına takılacaktı. Bizim tarafımızda bir yol daha var. Bunlar araç yoludur. Oradan mı gitti geri mi geldi kimse bilmiyor. Sadece gerçek görgü tanığı bizim imamdır. İmamın da söylediği kelime doğrudur.

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