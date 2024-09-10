SON DAKİKA | Narin Güran cinayetinde sıcak gelişme: İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı

"BANA CESEDİ YOK ETMEM İÇİN 200 BİN TL TEKLİF ETTİ"

İtirafçı Nevzat Bahtiyar ifadesinde "Salim Güran bana eliyle aracın ön yolcu koltuğunda bulunan battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek, 'Bunu yok edeceksin' dedi. Ben de gösterdiği şeyin yanına yaklaştım ve bakınca battaniyeye sarılı hareketsiz yatan insan olduğunu anlayınca şaşırdım ve tereddüt ettim. Salim Güran 'Aileni iyi düşün. Sana 200 bin lira veririm.