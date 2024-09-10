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Giriş Tarihi: 10.09.2024 19:32 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 20:04

SON DAKİKA | Narin Güran cinayetinde sıcak gelişme: İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı

Son dakika haberleri... 8 yaşında cinayete kurban giden Narin Güran cinayetine ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında cinayete ilişkin itiraflarda bulunan Nevzat Bahtiyar, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bahtiyar, çıkartıldığı mahkemede 'Çocuğu iştirak halinde kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hüseyin KAÇAR
SON DAKİKA | Narin Güran cinayetinde sıcak gelişme: İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı

Türkiye nefesini tuttu 19 gün boyunca Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmalarına kilitlendi. Ancak umutlu bekleyiş pazar günü sona erdi. Kur'an kursu dönüşü kaybolan Narin'den kahreden haber geldi. Eğritutmaz Deresi'nde çuval içerisinde cansız bedeni bulunan Narin'in cinayete kurban gittiği belirlendi.

SON DAKİKA | Narin Güran cinayetinde sıcak gelişme: İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı

CİNAYET ŞÜPHELİSİ AMCA TUTUKLANDI

Minik Narin'in ölümünde amca Salim Güran tek şüpheliydi. Aynı zamanda muhtar olan ve aracından Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran tutuklanarak cezaevine gönderilirken gözaltına alınan sıva ustası Nevzat Bahtiyar, cinayeti itiraf etti.

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SON DAKİKA | Narin Güran cinayetinde sıcak gelişme: İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı

CESEDİ AMCA SALİM GÜRAN'DAN ALDIĞINI İTİRAF ETTİ!

Jandarmadaki sorgusunda itirafçı olan Nevzat Bahtiyar 21 Ağustos'ta amca Salim Güran'dan Narin'in battaniyeye sarılı haldeki cesedi aldığını ve Eğritutmaz Deresi'ne bıraktığını söyledi.

SON DAKİKA | Narin Güran cinayetinde sıcak gelişme: İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı

"BANA CESEDİ YOK ETMEM İÇİN 200 BİN TL TEKLİF ETTİ"

İtirafçı Nevzat Bahtiyar ifadesinde "Salim Güran bana eliyle aracın ön yolcu koltuğunda bulunan battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek, 'Bunu yok edeceksin' dedi. Ben de gösterdiği şeyin yanına yaklaştım ve bakınca battaniyeye sarılı hareketsiz yatan insan olduğunu anlayınca şaşırdım ve tereddüt ettim. Salim Güran 'Aileni iyi düşün. Sana 200 bin lira veririm.

SON DAKİKA | Narin Güran cinayetinde sıcak gelişme: İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı

Aracında torba var mı?' dedi. Aracımın bagajından rengini hatırlamadığım bir çuval çıkartarak verdim. Battaniyeye sarılı çocuğu alıp, çuvalın içerisine birlikte koyduk. Çocuğun üzerinde siyah tişört ve şort ile üzerinde asılı bir küçük çanta vardı. Çocuğu torbaya koyduğumuz esnada sağ kulağının arkasında boyun bölgesinde bir kızarıklık vardı.

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