SON DAKİKA | Narin Güran cinayetinde sıcak gelişme: İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
Son dakika haberleri... 8 yaşında cinayete kurban giden Narin Güran cinayetine ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında cinayete ilişkin itiraflarda bulunan Nevzat Bahtiyar, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bahtiyar, çıkartıldığı mahkemede 'Çocuğu iştirak halinde kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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