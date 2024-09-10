Video Haber SON DAKİKA | Narin Güran cinayetinde sıcak gelişme: İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
SON DAKİKA | Narin Güran cinayetinde sıcak gelişme: İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı

SON DAKİKA | Narin Güran cinayetinde sıcak gelişme: İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı

10.09.2024 | 20:00

Son dakika haberleri... 8 yaşında cinayete kurban giden Narin Güran cinayetine ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında cinayete ilişkin itiraflarda bulunan Nevzat Bahtiyar, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bahtiyar, çıkartıldığı mahkemede 'Çocuğu iştirak halinde kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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SON DAKİKA | Narin Güran cinayetinde sıcak gelişme: İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı 01:42
SON DAKİKA | Narin Güran cinayetinde sıcak gelişme: İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı 10.09.2024 | 20:00
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