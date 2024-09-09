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Giriş Tarihi: 09.09.2024 10:45 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 12:09

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde ilk itiraf: Amcası cesedi çuval içinde bana verdi dereye götürdüm!

Son dakika haberi: Narin Güran cinayetinde ilk itiraf geldi. Soruşturmasında kapsamında gözaltına alınan bir kişi, "Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dedi. Ayrıca Narin'in bedeninden 91 numune alındığı, çuvalda sol bacağının diz kısmından kopuk olduğu, kemik parçalarının da İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildiği öğrenildi.

Halit TURAN
SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde ilk itiraf: Amcası cesedi çuval içinde bana verdi dereye götürdüm!

Son dakika haberi: Tüm Türkiye'nin günlerdir umutla haber beklediği Narin'den 19 gün sonra acı haber gelmişti. Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde ilk itiraf: Amcası cesedi çuval içinde bana verdi dereye götürdüm!

Aralarında aile üyelerinin bulunduğu 24 şüphelinin sorgusu devam ederken SABAH, soruşturma kapsamında alınan ifadelere ulaştı.

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SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde ilk itiraf: Amcası cesedi çuval içinde bana verdi dereye götürdüm!

Narin'in katledilmesiyle ilgili ilk itiraf gözaltına alınan bir zanlıdan geldi. Dere kenarına aracıyla gittiği tespit edildikten sonra gözaltına alınan zanlı sorgusunda "Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dedi.

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde ilk itiraf: Amcası cesedi çuval içinde bana verdi dereye götürdüm!

Cinayetle ilgili önemli itiraf sonrasında soruşturma derinleştirildi. Yapılan otopsi işleminde Narin'in bedeninden 91 numune alındığı, çuvalda sol bacağının diz kısmından kopuk olduğu, kemik parçalarının da İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildiği öğrenildi.

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde ilk itiraf: Amcası cesedi çuval içinde bana verdi dereye götürdüm!

Öte yandan Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda 14 kişilik uzman ekip tarafından yapılan 11 saat 10 dakika süren detaylı otopsiden sonra ağabeyi Baran Güran ile yakınlarının cenazesini aldığı Narin'in minik bedeni belediyeye ait cenaze aracıyla araç konvoyu eşliğinde Tavşantepe köyüne getirildi.

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