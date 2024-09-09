Narin Güran cinayetinde ilk itiraf: "Amcası cesedi çuval içinde bana verdi dereye götürdüm! 200 bin TL teklif etti" | Video

Narin Güran cinayetinde ilk itiraf geldi. Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınan bir kişi, "Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dedi. Gizli tanık ayrıca amcanın kendisine cenazeyi ortadan kaldırması için 200 bin TL teklif ettiğini de söyledi. Öte yandan Narin'in bedeninden 91 numune alındığı, çuvalda sol bacağının diz kısmından kopuk olduğu, kemik parçalarının da İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildiği öğrenildi.