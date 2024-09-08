Son dakika: NARİN GÜRAN’IN ÖLÜMÜNDE CEVAP BEKLEYEN SORULAR! Cesedi dereye kim attı? Terlik detayı…

NARİN'İN ÖLÜMÜNDE SORU İŞARETLERİ

Dere yatağına belki de 10 kez bakıldı. Hatta geçtiğimiz günlerde buraya geldik ve burada hassas burunlu köpeklerde vardı. Burada bir koku olsaydı o gün bulunabilirdi. Bugün bu saatlerde ölü olarak bulunması beraberinde soru işaretlerini getirdi.

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