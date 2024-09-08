Giriş Tarihi: 08.09.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024
12:30
Son dakika: NARİN GÜRAN’IN ÖLÜMÜNDE CEVAP BEKLEYEN SORULAR! Cesedi dereye kim attı? Terlik detayı…
Son dakika: Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran ölü bulundu. Köye 1 kilometre uzaklıktaki derede Narin Güran'ın cesedine ulaşıldı. Akıllarda ise birçok soru işareti kaldı. Narin'in cansız bedeninin bulunduğu derede daha önce 3 kez arama yapıldığı ortaya çıktı. Bu derede birkaç gün önce de bir terlik bulunmuş, aile üyeleri terliğin Narin'e ait olmadığını anlatmıştı. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu da Narin'in ölümüyle ilgili son gelişmeleri paylaştı. İşte haberin detayları...