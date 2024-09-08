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Giriş Tarihi: 08.09.2024 12:14 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 12:30

Son dakika: NARİN GÜRAN’IN ÖLÜMÜNDE CEVAP BEKLEYEN SORULAR! Cesedi dereye kim attı? Terlik detayı…

Son dakika: Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran ölü bulundu. Köye 1 kilometre uzaklıktaki derede Narin Güran'ın cesedine ulaşıldı. Akıllarda ise birçok soru işareti kaldı. Narin'in cansız bedeninin bulunduğu derede daha önce 3 kez arama yapıldığı ortaya çıktı. Bu derede birkaç gün önce de bir terlik bulunmuş, aile üyeleri terliğin Narin'e ait olmadığını anlatmıştı. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu da Narin'in ölümüyle ilgili son gelişmeleri paylaştı. İşte haberin detayları...

Son dakika: NARİN GÜRAN’IN ÖLÜMÜNDE CEVAP BEKLEYEN SORULAR! Cesedi dereye kim attı? Terlik detayı…

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölü bulundu. Eğertutmaz Deresi'nde bugün yapılar arama çalışmalarında kayıp Narin'in cansız bedenine ulaşıldı. Acı haberi sosyal medyadan duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Son dakika: NARİN GÜRAN’IN ÖLÜMÜNDE CEVAP BEKLEYEN SORULAR! Cesedi dereye kim attı? Terlik detayı…

NARİN GÜRAN'IN ÖLÜMÜNDE KORKUNÇ İDDİALAR!
Küçük kızın cansız bedeninin bulunduğu derede daha önce 3 kez arama yapıldığı ortaya çıktı. Bölgedeki son gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, "Köy bölgesi 8 kez aranmıştı. Bu dere Narin'in köyü olan Tavşantepe Mahallesi'ne 1 kilometre uzaklıkta.

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Son dakika: NARİN GÜRAN’IN ÖLÜMÜNDE CEVAP BEKLEYEN SORULAR! Cesedi dereye kim attı? Terlik detayı…

NARİN NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?
Burada AFAD, UMKE ve gönüllü ekiplerle beraber burası defalarca arandı. Mısır ve pamuk tarlaları, dere yatakları, sulama kanalları her bir nokta karış karış arandı.

Son dakika: NARİN GÜRAN’IN ÖLÜMÜNDE CEVAP BEKLEYEN SORULAR! Cesedi dereye kim attı? Terlik detayı…

NARİN'İN ÖLÜMÜNDE SORU İŞARETLERİ
Dere yatağına belki de 10 kez bakıldı. Hatta geçtiğimiz günlerde buraya geldik ve burada hassas burunlu köpeklerde vardı. Burada bir koku olsaydı o gün bulunabilirdi. Bugün bu saatlerde ölü olarak bulunması beraberinde soru işaretlerini getirdi.

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Son dakika: NARİN GÜRAN’IN ÖLÜMÜNDE CEVAP BEKLEYEN SORULAR! Cesedi dereye kim attı? Terlik detayı…

TORBA İÇİNDE Mİ BULUNDU?
İddialara göre bir torbanın içine bırakılıp dereye atıldığı söyleniyor. Tabi bu bir iddia onu belirtmek gerekiyor. 8 yaşında hayalleri ve umutları olan Narin maalesef ölü bulundu.

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