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Giriş Tarihi: 09.09.2024 22:59 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 23:46

SON DAKİKA… Narin Güran’ın amcası Salim Güran ifadesinde her şeyi açıkladı: Narin’in babası mısın sorusuna yanıt verdi!

Türkiye 8 yaşında canice hayattan koparılan 8 yaşındaki Narin Güran'a ağladı. 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin'in ölümünü aydınlatmak için derinlemesine soruşturma başlatıldı. İtirafçı olan Nevzat B., Narin'in cansız bedenini amca Salim Güran'dan teslim aldığını ve 200 bin TL karşılığında küçük kızın cesedinin bulunduğu derenin kenarına bıraktığını anlattı. Cinayetin tek şüphelisi olan ve kasten öldürme suçundan tutuklanan amca Salim Güran'ın ifadesinde ise çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Salim Güran, sorgusunda "Narin'in babası mısın?" sorusunu da yanıtladı! İşte detaylar…

SON DAKİKA… Narin Güran’ın amcası Salim Güran ifadesinde her şeyi açıkladı: Narin’in babası mısın sorusuna yanıt verdi!

Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan beri kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı.

SON DAKİKA… Narin Güran’ın amcası Salim Güran ifadesinde her şeyi açıkladı: Narin’in babası mısın sorusuna yanıt verdi!

Kan donduran olayda tek şüpheli ise amca Salim Güran'dı.

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SON DAKİKA… Narin Güran’ın amcası Salim Güran ifadesinde her şeyi açıkladı: Narin’in babası mısın sorusuna yanıt verdi!

Aracının ön koltuğunda Narin Güran'ın DNA'sı bulunan ve aynı zamanda Tavşantepe Mahalle Muhtarı olan amca Salim Güran, kasten öldürme suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 24 şüpheliden gizli bir tanık ise kan donduran cinayeti anlattı.

SON DAKİKA… Narin Güran’ın amcası Salim Güran ifadesinde her şeyi açıkladı: Narin’in babası mısın sorusuna yanıt verdi!

NEVZAT B. İFADESİNDE CİNAYETİ İTİRAF ETTİ!

Adının Nevzat B. olduğu öğrenilen gizli tanık, 21 Ağustos günü amca Salim Güran'ın Narin'in battaniyeye sarılı cesedini verdiği ve "Bunu yok edeceksin sana 200 bin TL veririm" dediğini anlattı. Gizli tanık Nevzat B., "Bana 'Aracında torba var mı?' dedi. Ben de aracımın bagajından rengini hatırlamadığım bir çuval çıkartarak Salim Güran'a verdim. Battaniyeye sarılı çocuğu alıp, çuvalın içerisine birlikte koyduk, bu esnada çocuğun üzerinde siyah tişört ve şort vardı.

SON DAKİKA… Narin Güran’ın amcası Salim Güran ifadesinde her şeyi açıkladı: Narin’in babası mısın sorusuna yanıt verdi!

DEREYİ İŞARET ETTİ, 'ORAYA GÖTÜR' DEDİ

Üzerinde asılı bir küçük çanta vardı, çocuğu torbaya koyduğumuz esnada sağ kulağının arkasında boyun bölgesinde bir kızarıklık vardı. Çuvala çocuğu yerleştirdikten sonra çuvalın ağzını orada bağlamadan benim aracım olan 23 AN 630 plakalı kırmızı renkli şahin model aracımın arka koltuğun önündeki ayak paspasının olduğu yere koydum ve aracıma bindim, aracımın yönü mezarlık tarafıydı. Muhtar Salim Güran ile birlikte ayrılmadan önce 'Göl' diye tabir ettiğimiz, Eğertutmaz Deresi'ni işaret etti ve 'Oraya götür' dedi.

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