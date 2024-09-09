Giriş Tarihi: 09.09.2024 22:59
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024
23:46
SON DAKİKA… Narin Güran’ın amcası Salim Güran ifadesinde her şeyi açıkladı: Narin’in babası mısın sorusuna yanıt verdi!
Türkiye 8 yaşında canice hayattan koparılan 8 yaşındaki Narin Güran'a ağladı. 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin'in ölümünü aydınlatmak için derinlemesine soruşturma başlatıldı. İtirafçı olan Nevzat B., Narin'in cansız bedenini amca Salim Güran'dan teslim aldığını ve 200 bin TL karşılığında küçük kızın cesedinin bulunduğu derenin kenarına bıraktığını anlattı. Cinayetin tek şüphelisi olan ve kasten öldürme suçundan tutuklanan amca Salim Güran'ın ifadesinde ise çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Salim Güran, sorgusunda "Narin'in babası mısın?" sorusunu da yanıtladı! İşte detaylar…