SON DAKİKA… Narin Güran’ın amcası Salim Güran ifadesinde her şeyi açıkladı: Narin’in babası mısın sorusuna yanıt verdi!

NEVZAT B. İFADESİNDE CİNAYETİ İTİRAF ETTİ!

Adının Nevzat B. olduğu öğrenilen gizli tanık, 21 Ağustos günü amca Salim Güran'ın Narin'in battaniyeye sarılı cesedini verdiği ve "Bunu yok edeceksin sana 200 bin TL veririm" dediğini anlattı. Gizli tanık Nevzat B., "Bana 'Aracında torba var mı?' dedi. Ben de aracımın bagajından rengini hatırlamadığım bir çuval çıkartarak Salim Güran'a verdim. Battaniyeye sarılı çocuğu alıp, çuvalın içerisine birlikte koyduk, bu esnada çocuğun üzerinde siyah tişört ve şort vardı.