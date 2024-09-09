Amca Salim Güran, "Narin’in babası mısın?" sorusuna yanıt verdi!
Narin cinayetinin tek şüphelisi olan ve kasten öldürme suçundan tutuklanan amca Salim Güran'ın ifadesinde çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Salim Güran, sorgusunda "Narin'in babası mısın?" sorusunu yanıtladı.
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