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Haberler Yaşam SON DAKİKA… Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci konuştu: Eşimin ailesi tazminat pazarlığı yaptı!
Giriş Tarihi: 22.05.2025 09:16 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 09:36

SON DAKİKA… Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci konuştu: Eşimin ailesi tazminat pazarlığı yaptı!

SON DAKİKA… Geçtiğimiz yıl mart ayında İstanbul'da yaşanan kaza, Türkiye'nin gündeminden düşmedi. Yazar Eylem Tok ile estetikçi Bülent Cihantimur'un 17 yaşındaki çocukları Timur, alkollü şekille kullandığı lüks aracıyla Oğuz Murat Aci'yi katletti. Türkiye'nin yoğun çabaları sonucu ABD'ye kaçan ikili yakalandı ve haklarında iade kararı verildi. Herkes canavar anne ile oğlunun Türkiye'ye geleceği günü beklerken Oğuz Murat Aci'nin eşinden dikkat çeken bir hamle geldi. Aci'nin eşi Şükriye Aci, Timur Cihantimur ve ailesine yönelik şikayetinden vazgeçti. Hatta Şükriye Aci'nin şikayetinden vazgeçmesi halinde 100 milyon TL aldığı iddia edildi. Oğuz Murat Aci'nin ailesi duruma tepki gösterirken Şükriye Aci'nin açıklaması şoke etti!

SABAH İNTERNET
SON DAKİKA… Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci konuştu: Eşimin ailesi tazminat pazarlığı yaptı!

SON DAKİKA… İstanbul'da 1 Mart 2024 yılında yazar Eylem Tok ile estetikçi Bülent Cihantimur'un 17 yaşındaki çocukları Timur Cihantimur, ehliyetsiz ve alkollü şekilde ailesine ait araca atladı.

SON DAKİKA… Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci konuştu: Eşimin ailesi tazminat pazarlığı yaptı!

ATV aracı bozulduğu için yol kenarında bekleyen gruba çarptı. Feci kazada, ağır yaralanan Oğuz Murat Aci kurtarılamadı. Kazanın ardından Timur Cihantimur, teslim olmak yerine annesi Eylem Tok ile birlikte önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçtı.

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SON DAKİKA… Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci konuştu: Eşimin ailesi tazminat pazarlığı yaptı!

YAKALANDILAR, TÜRKİYE'YE İADE EDİLECEKLER DERKEN…

Türkiye'nin yoğun diplomatik çabaları sonucu ABD'de yakalanan canavar anne ile katil oğlu, tutuklandı. Haklarında yürütülen soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkan Eylem Tok ile Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iade edilmesi kararlaştırıldı.

SON DAKİKA… Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci konuştu: Eşimin ailesi tazminat pazarlığı yaptı!

Herkes, canavar anne ile oğlunun ne zaman ülkeye dönüp cezalarını çekeceğini merak ederken şoke eden bir gelişme yaşandı.

SON DAKİKA… Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci konuştu: Eşimin ailesi tazminat pazarlığı yaptı!

ACİ'NİN EŞİ ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci'nin Cihantimur Ailesi'ne yönelik şikayetinden vazgeçtiği ortaya çıktı. Türkiye'nin yakından takip ettiği davada yaşanan bu gelişme herkesi şoka uğrattı.