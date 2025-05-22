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SON DAKİKA… Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci konuştu: Eşimin ailesi tazminat pazarlığı yaptı!
Giriş Tarihi: 22.05.2025 09:16
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
09:36
SON DAKİKA… Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci konuştu: Eşimin ailesi tazminat pazarlığı yaptı!
SON DAKİKA… Geçtiğimiz yıl mart ayında İstanbul'da yaşanan kaza, Türkiye'nin gündeminden düşmedi. Yazar Eylem Tok ile estetikçi Bülent Cihantimur'un 17 yaşındaki çocukları Timur, alkollü şekille kullandığı lüks aracıyla Oğuz Murat Aci'yi katletti. Türkiye'nin yoğun çabaları sonucu ABD'ye kaçan ikili yakalandı ve haklarında iade kararı verildi. Herkes canavar anne ile oğlunun Türkiye'ye geleceği günü beklerken Oğuz Murat Aci'nin eşinden dikkat çeken bir hamle geldi. Aci'nin eşi Şükriye Aci, Timur Cihantimur ve ailesine yönelik şikayetinden vazgeçti. Hatta Şükriye Aci'nin şikayetinden vazgeçmesi halinde 100 milyon TL aldığı iddia edildi. Oğuz Murat Aci'nin ailesi duruma tepki gösterirken Şükriye Aci'nin açıklaması şoke etti!