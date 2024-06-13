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SON DAKİKA | Sedef Güler cinayetinde yeni detaylar: Canilerden 2 farklı plan! Öz kızının yakın arkadaşı çıktı
Giriş Tarihi: 13.06.2024 10:39
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024
10:42
SON DAKİKA | Sedef Güler cinayetinde yeni detaylar: Canilerden 2 farklı plan! Öz kızının yakın arkadaşı çıktı
Son dakika haberi: Türkiye'nin konuştuğu Sedef Güler cinayetiyle ilgili şoke eden yeni detaylar ortaya çıktı. Canilerin, Sedef Güler'in cesedini denize atmadan önce farklı bir plan daha yaptıkları belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden Fırat B.'nin ise 'Kasten adam öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklandığı öğrenildi. Aranan diğer şüpheli Yavuz G.'nin halıya sarıp denize attığı Sedef Güler'in öz kızının da arkadaşı olduğu öğrenildi.