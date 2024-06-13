Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA | Sedef Güler cinayetinde yeni detaylar: Canilerden 2 farklı plan! Öz kızının yakın arkadaşı çıktı
Giriş Tarihi: 13.06.2024 10:39 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 10:42

SON DAKİKA | Sedef Güler cinayetinde yeni detaylar: Canilerden 2 farklı plan! Öz kızının yakın arkadaşı çıktı

Son dakika haberi: Türkiye'nin konuştuğu Sedef Güler cinayetiyle ilgili şoke eden yeni detaylar ortaya çıktı. Canilerin, Sedef Güler'in cesedini denize atmadan önce farklı bir plan daha yaptıkları belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden Fırat B.'nin ise 'Kasten adam öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklandığı öğrenildi. Aranan diğer şüpheli Yavuz G.'nin halıya sarıp denize attığı Sedef Güler'in öz kızının da arkadaşı olduğu öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA | Sedef Güler cinayetinde yeni detaylar: Canilerden 2 farklı plan! Öz kızının yakın arkadaşı çıktı

Son dakika haberi... İstanbul Büyükçekmece'de denizde cesedi bulunan 24 yaşındaki Sedef Güler'in ölümüyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Şüphelilerin genç kızın cesedini atmadan önce birkaç yere gidip keşif yaptıkları ortaya çıktı.

SON DAKİKA | Sedef Güler cinayetinde yeni detaylar: Canilerden 2 farklı plan! Öz kızının yakın arkadaşı çıktı

İddiaya göre; Cesedi bir valizle gömmeyi planlayan şüphelilerin daha sonra halıya sarıp attıkları öne sürüldü.

Cinayet Büro ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden Fırat B.'nin ise 'Kasten adam öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklandığı öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | Sedef Güler cinayetinde yeni detaylar: Canilerden 2 farklı plan! Öz kızının yakın arkadaşı çıktı

Aranan diğer şüpheli Yavuz G.'nin halıya sarıp denize attığı Sedef Güler'in öz kızının da arkadaşı olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA | Sedef Güler cinayetinde yeni detaylar: Canilerden 2 farklı plan! Öz kızının yakın arkadaşı çıktı

AĞIRLIK BAĞLAYIP DENİZE ATMIŞLARDI!

Büyükçekmece'de geçtiğimiz hafta balıkçılar tarafından halıya sarılmış bir kadın cesedi bulunmuştu. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede genç kadının cesedinin ayrıca bir zincirle sarıldığını ve 10 kilogramlık bir ağırlık takıldığını tespit etmişti.

Cesedi denizde bulunmuştu! Sedef'in son anları ortaya çıktı: Öldürüldüğü eve böyle girmiş...

SON DAKİKA | Sedef Güler cinayetinde yeni detaylar: Canilerden 2 farklı plan! Öz kızının yakın arkadaşı çıktı

Polis yaptığı inceleme sonucu cesedin parmak izi kayıtlarından Sedef Güler adlı genç kadına ait olduğunu tespit etmişti.

Halı üzerindeki etiketten halının Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi'nde bulunan bir adresten alındığını belirleyen cinayet polisi önce emlakçı Zafer B'ye ulaştı.

SON DAKİKA