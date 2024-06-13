SON DAKİKA | Sedef Güler cinayetinde yeni detaylar: Canilerden 2 farklı plan! Öz kızının yakın arkadaşı çıktı

AĞIRLIK BAĞLAYIP DENİZE ATMIŞLARDI!

Büyükçekmece'de geçtiğimiz hafta balıkçılar tarafından halıya sarılmış bir kadın cesedi bulunmuştu. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede genç kadının cesedinin ayrıca bir zincirle sarıldığını ve 10 kilogramlık bir ağırlık takıldığını tespit etmişti.

Cesedi denizde bulunmuştu! Sedef'in son anları ortaya çıktı: Öldürüldüğü eve böyle girmiş...