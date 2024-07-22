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Giriş Tarihi: 22.07.2024 13:56 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 14:32

SON DAKİKA | Selfie kabusu: Denize düştü, üzerinden tekne geçti! Genç kızı kurtaran kaptan o anları anlattı

Son dakika haberi... İstanbul'da Haliç Metro Köprüsü üzerinde 25 yaşındaki Nalan Kaya selfie yapmak isterken denize düştü. Talihsiz genç kızın üzerinden bir de tekne geçti. Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkarken genç kızı kurtaran kaptan o anları anlattı...

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SON DAKİKA | Selfie kabusu: Denize düştü, üzerinden tekne geçti! Genç kızı kurtaran kaptan o anları anlattı

Son dakika haberi! İstanbul'da Haliç Metro Köprüsü üzerinde bir genç kız denize düştü ve tekne üzerinden geçti. Genç kızı kurtaran kaptan o anları anlatırken kurtarma anına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı.

SON DAKİKA | Selfie kabusu: Denize düştü, üzerinden tekne geçti! Genç kızı kurtaran kaptan o anları anlattı

Olay, önceki gün saat 21.30 sıralarında İstanbul Haliç Metro Köprüsü üzerinde meydana gelmişti. Haliç Metro Köprüsü'nde yürüyen 25 yaşındaki Nalan Kaya, cep telefonuyla özçekim yapmak isterken denize düşmüştü.

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SON DAKİKA | Selfie kabusu: Denize düştü, üzerinden tekne geçti! Genç kızı kurtaran kaptan o anları anlattı

Seyir halinde olan bir teknede kızın üzerinden geçmişti.

Haliç'te selfie çekerken düşen genç kızı kurtaran kaptan o anları anlattı | Video

SON DAKİKA | Selfie kabusu: Denize düştü, üzerinden tekne geçti! Genç kızı kurtaran kaptan o anları anlattı

Suyun üzerinden genç kızı fark eden Kaptan Hasan Mutlu ve arkadaşı kızı teknelerine çıkartarak kalp masajı yaptı. Olaya ilişkin yeni kurtarma görüntüleri ortaya çıkarken kaptan Mutlu yaşanan o anları anlattı.

SON DAKİKA | Selfie kabusu: Denize düştü, üzerinden tekne geçti! Genç kızı kurtaran kaptan o anları anlattı

GENÇ KIZI KURTARAN KAPTAN ANLATTI: ÇIĞLIK SESİ DUYDUM...

Denizden boğulma tehlikesi geçiren genç kızı kurtaran Hasan Mutlu, "Dün akşam 21.30 sıralarında yolcu taşıyordum. Bir çığlık sesi duydum, bir arkadaş yanıma geldi biri atladı dedi. Hemen buraya geldim. Kızı denizde aradım yüzüstü denizde hareketsiz uzanıyordu, bilinci kapalıydı. Tekneye aldık. Bir arkadaşımla beraber ilkyardım yaptık."

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