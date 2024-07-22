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SON DAKİKA | Selfie kabusu: Denize düştü, üzerinden tekne geçti! Genç kızı kurtaran kaptan o anları anlattı
Giriş Tarihi: 22.07.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024
14:32
SON DAKİKA | Selfie kabusu: Denize düştü, üzerinden tekne geçti! Genç kızı kurtaran kaptan o anları anlattı
Son dakika haberi... İstanbul'da Haliç Metro Köprüsü üzerinde 25 yaşındaki Nalan Kaya selfie yapmak isterken denize düştü. Talihsiz genç kızın üzerinden bir de tekne geçti. Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkarken genç kızı kurtaran kaptan o anları anlattı...