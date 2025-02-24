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Haberler Yaşam SON DAKİKA… Türkiye Altay soğukları ile buz tuttu! İstanbul eksi 7 dereceyi gördü: Meteoroloji’den yine kar alarmı geldi!
Giriş Tarihi: 24.02.2025 09:14 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 09:14

SON DAKİKA… Türkiye Altay soğukları ile buz tuttu! İstanbul eksi 7 dereceyi gördü: Meteoroloji’den yine kar alarmı geldi!

SON DAKİKA… Meteoroloji'nin haftalardır uyardığı Altay soğukları, Türkiye'yi esir aldı. Geçtiğimiz hafta Salı gününden itibaren etkisini artıran soğuk hava nedeniyle 81 il buz tutarken şehirler beyaza boyandı. İstanbul'da olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi, hafta sonu kurslarının eğitime verdiği açıklandı. Yeni haftaya başlarken ise Sibirya üzerinden gelen Altay soğukları nedeniyle termometreler eksi 7 dereceleri gösterdi şehir adeta buz tabakası ile kaplandı. Meteoroloji ise yeni bir kar yağışı uyarısı yaptı. İşte detaylar…

SON DAKİKA… Türkiye Altay soğukları ile buz tuttu! İstanbul eksi 7 dereceyi gördü: Meteoroloji’den yine kar alarmı geldi!

SON DAKİKA… Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir uyardığı Altay soğukları, Türkiye'yi etkisi altına aldı. Sibirya üzerinden gelen dondurucu soğuklar Salı gününden itibaren etkisini artırırken 81 il beyaza boyandı. 5 gün boyunca kar yağışının etkili olduğu İstanbul beyaz örtüyle buluşurken şehirde kar kalınlığı çeşitli bölgelerde 10 ila 47 santime ulaştı.

SON DAKİKA… Türkiye Altay soğukları ile buz tuttu! İstanbul eksi 7 dereceyi gördü: Meteoroloji’den yine kar alarmı geldi!

Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle İstanbul'da Perşembe ve Cuma günleri okullar tatil edildi, hafta sonu yapılan kurs ve eğitim faaliyetlerine ise ara verildiği açıklandı. Bu gece ise İstanbul son yılların en soğuk gecesini yaşadı. Sıcaklığın eksi 7 dereceleri gösterdiği İstanbul, adeta buz tutarken sabah saatlerinde sürücüler zor anlar yaşadı.

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SON DAKİKA… Türkiye Altay soğukları ile buz tuttu! İstanbul eksi 7 dereceyi gördü: Meteoroloji’den yine kar alarmı geldi!

METEOROLOJİ'DEN YİNE KAR UYARISI GELDİ

Son günlerde yurdu etkisi altına alan Altay soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yine kar uyarısı yaptı.

SON DAKİKA… Türkiye Altay soğukları ile buz tuttu! İstanbul eksi 7 dereceyi gördü: Meteoroloji’den yine kar alarmı geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri için kar yağışı uyarısı yapıldı.

SON DAKİKA… Türkiye Altay soğukları ile buz tuttu! İstanbul eksi 7 dereceyi gördü: Meteoroloji’den yine kar alarmı geldi!

FIRTINA VE BUZLANMA UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz (Düzce ve Bolu hariç) ile Erzincan, Ardahan ve Sivas çevreleri ile Kayseri'nin kuzey ve doğusu ve Yozgat'ın doğusunun kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

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