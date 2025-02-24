Haberler
Yaşam
SON DAKİKA… Türkiye Altay soğukları ile buz tuttu! İstanbul eksi 7 dereceyi gördü: Meteoroloji’den yine kar alarmı geldi!
Giriş Tarihi: 24.02.2025 09:14
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
09:14
SON DAKİKA… Meteoroloji'nin haftalardır uyardığı Altay soğukları, Türkiye'yi esir aldı. Geçtiğimiz hafta Salı gününden itibaren etkisini artıran soğuk hava nedeniyle 81 il buz tutarken şehirler beyaza boyandı. İstanbul'da olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi, hafta sonu kurslarının eğitime verdiği açıklandı. Yeni haftaya başlarken ise Sibirya üzerinden gelen Altay soğukları nedeniyle termometreler eksi 7 dereceleri gösterdi şehir adeta buz tabakası ile kaplandı. Meteoroloji ise yeni bir kar yağışı uyarısı yaptı. İşte detaylar…