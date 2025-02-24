SON DAKİKA… Türkiye Altay soğukları ile buz tuttu! İstanbul eksi 7 dereceyi gördü: Meteoroloji’den yine kar alarmı geldi!

FIRTINA VE BUZLANMA UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz (Düzce ve Bolu hariç) ile Erzincan, Ardahan ve Sivas çevreleri ile Kayseri'nin kuzey ve doğusu ve Yozgat'ın doğusunun kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.