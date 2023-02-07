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SON DAKİKA | Türkiye birlik oldu! Deprem bölgesine aralıksız sevkiyat: Mehmetçik'ten bölgeye yardım eli
Giriş Tarihi: 07.02.2023 13:06
Güncelleme Tarihi: 07.02.2023
13:20
SON DAKİKA | Türkiye birlik oldu! Deprem bölgesine aralıksız sevkiyat: Mehmetçik'ten bölgeye yardım eli
Son dakika haberi... Türkiye Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlar bırakan 7.7 ve 7.6'lık depremlerle sarsıldı. Devlet tüm imkanlarını seferber ederken, deprem bölgelerinde arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Mehmetçik de deprem bölgesine hareket etti. Hem deprem bölgesine ilkyardım malzemesi sevk eden kahramanlar hem de deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerine katılıyor.