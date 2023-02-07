Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA | Türkiye birlik oldu! Deprem bölgesine aralıksız sevkiyat: Mehmetçik'ten bölgeye yardım eli
Giriş Tarihi: 07.02.2023 13:06 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 13:20

SON DAKİKA | Türkiye birlik oldu! Deprem bölgesine aralıksız sevkiyat: Mehmetçik'ten bölgeye yardım eli

Son dakika haberi... Türkiye Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlar bırakan 7.7 ve 7.6'lık depremlerle sarsıldı. Devlet tüm imkanlarını seferber ederken, deprem bölgelerinde arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Mehmetçik de deprem bölgesine hareket etti. Hem deprem bölgesine ilkyardım malzemesi sevk eden kahramanlar hem de deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerine katılıyor.

SON DAKİKA | Türkiye birlik oldu! Deprem bölgesine aralıksız sevkiyat: Mehmetçik’ten bölgeye yardım eli

Milli Savunma Bakanlığının, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Deniz Kuvvetlerine ait TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerinin, deprem bölgesine iş makinelerini ulaştırmak için Mersin'e doğru yola çıktığı belirtildi.

SON DAKİKA | Türkiye birlik oldu! Deprem bölgesine aralıksız sevkiyat: Mehmetçik’ten bölgeye yardım eli

Hatay Antakya'da yıkılan binaların enkazlarından yaklaşık 30 saat sonra 5 kişi sağ çıkarıldı | Video

Gemilerde ayrıca uyku tulumu, battaniye, çadır ısıtıcısı, jeneratör, gıda malzemeleri ve arama kurtarma teçhizatlarının da bulunduğu kaydedildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | Türkiye birlik oldu! Deprem bölgesine aralıksız sevkiyat: Mehmetçik’ten bölgeye yardım eli

Yardım malzemeleri buradan tüm deprem bölgelerine nakledilecek ve depremzedelere ulaştırılacak.

SON DAKİKA | Türkiye birlik oldu! Deprem bölgesine aralıksız sevkiyat: Mehmetçik’ten bölgeye yardım eli

İş makinaları da deprem bölgelerine gönderilmek üzere gemilere yüklendi.

Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar Ankara'dan Adana'ya Akut ekiplerinin ulaşımını sağladı | Video

SON DAKİKA | Türkiye birlik oldu! Deprem bölgesine aralıksız sevkiyat: Mehmetçik’ten bölgeye yardım eli

MUCİZE KURTULUŞLAR
Mehmetçik aynı zamanda bölgede arama kurtarma faaliyetlerine de katılıyor. Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından, arama kurtarma çalışmaları sonucu yaklaşık 31 saat sonra Zeynep Ateşoğulları yaralı olarak çıkarıldı.

SON DAKİKA