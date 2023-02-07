Video Yaşam Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar Ankara’dan Adana’ya Akut ekiplerinin ulaşımını sağladı | Video
Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar Ankara’dan Adana’ya Akut ekiplerinin ulaşımını sağladı | Video

Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar Ankara’dan Adana’ya Akut ekiplerinin ulaşımını sağladı | Video

07.02.2023 | 13:00

Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar Ankara’dan Adana’ya Akut ekiplerinin ulaşımını sağladı.

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