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Giriş Tarihi: 26.11.2024 17:20 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 17:38

SON DAKİKA: Türkiye seri katil Bahtiyar Aladağ’ı konuşuyor: 7 kişiyi öldürdükten sonra o isimlerin yerini sormuş!

Son dakika: Bahtiyar Aladağ isimli cani İstanbul'un 3 ilçesinde 90 dakika arayla katliamlar yaptı. 7 kişiyi öldüren caninin kana doymadığı ortaya çıktı. En son ailesinin evinden çıkan Aladağ'ın çevredekilere; Kuzeni Necmettin ile birkaç kişinin daha yerini sorduğu anlaşıldı. İşte milyonların kanını donduran olayın yeni detayları

SON DAKİKA: Türkiye seri katil Bahtiyar Aladağ’ı konuşuyor: 7 kişiyi öldürdükten sonra o isimlerin yerini sormuş!

Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu aile vahşetinde yeni detaylara ulaşıldı. Kan donduran olay önceki gün İstanbul'un Avcılar, Esenyurt ve Büyükçekmece ilçelerinde yaşandı. Bahtiyar Aladağ isimli cani, aralarında eşi, oğlu, anne ve babasının da olduğu 7 kişiyi katledip, 2 kişiyi de ağır yaraladı.

SON DAKİKA: Türkiye seri katil Bahtiyar Aladağ’ı konuşuyor: 7 kişiyi öldürdükten sonra o isimlerin yerini sormuş!

3 farklı ilçede 30 dakikada bir katliam yapan Aladağ, en son silahı başına dayayıp intihar etti. İddialara göre; Bahtiyar Aladağ, pazar günü eşi Sevim Aladağ, 10 yaşındaki oğlu Arsal Aladağ ve kayınvalidesi Türkan Soylu ile birlikte Büyükçekmece Gölü kenarında piknik yapıyordu.

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SON DAKİKA: Türkiye seri katil Bahtiyar Aladağ’ı konuşuyor: 7 kişiyi öldürdükten sonra o isimlerin yerini sormuş!

Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen şahıs bu sırada yine zehir aldı. Kullandığı uyuşturucunun etkisiyle kendini kaybettiği iddia edilen şahıs eşinin kendisini aldattığı düşüncesiyle tartışmaya başladı.

SON DAKİKA: Türkiye seri katil Bahtiyar Aladağ'ı konuşuyor: 7 kişiyi öldürdükten sonra o isimlerin yerini sormuş!

SON DAKİKA: Türkiye seri katil Bahtiyar Aladağ’ı konuşuyor: 7 kişiyi öldürdükten sonra o isimlerin yerini sormuş!

Aladağ burada ilk olarak kayınvalidesi Türkan Soylu ve oğlunu öldürdükten sonra kaçmaya çalışan eşini de 10 metreden vurarak katletti. Aladağ'ın sonraki durağı anne ve babasının birlikte yaşadığı Büyükçekmece'deki ev oldu.

SON DAKİKA: Türkiye seri katil Bahtiyar Aladağ’ı konuşuyor: 7 kişiyi öldürdükten sonra o isimlerin yerini sormuş!

KANLAR İÇİNDE YARDIM İSTEDİ: YETİŞİN!
Görgü tanıklarının ifadelerine göre 16.30 sıralarında ailesinin evine gelen Aladağ, kısa süre içerisinde babası Muhammet Aladağ, annesi Necmiye Aladağ ve kız kardeşi Buket Aladağ'ı vurdu. Anne ve babası olay yerinde hayatını kaybederken, boynundan vurulan kız kardeşi ağır yaralı şekilde pencereye çıkarak "Ambulans, yetişin yardım edin" diye çığlık çığlığa yardım talep etti.

Avcılar'daki aile katliamının görüntüleri ortaya çıktı.Katil ailesini öldürmeye böyle geldi...

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