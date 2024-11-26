SON DAKİKA: Türkiye seri katil Bahtiyar Aladağ’ı konuşuyor: 7 kişiyi öldürdükten sonra o isimlerin yerini sormuş!

3 farklı ilçede 30 dakikada bir katliam yapan Aladağ, en son silahı başına dayayıp intihar etti. İddialara göre; Bahtiyar Aladağ, pazar günü eşi Sevim Aladağ, 10 yaşındaki oğlu Arsal Aladağ ve kayınvalidesi Türkan Soylu ile birlikte Büyükçekmece Gölü kenarında piknik yapıyordu.