SON DAKİKA: Türkiye seri katil Bahtiyar Aladağ’ı konuşuyor: 7 kişiyi öldürdükten sonra o isimlerin yerini sormuş!

Son dakika: Bahtiyar Aladağ isimli cani İstanbul'un 3 ilçesinde 90 dakika arayla katliamlar yaptı. 7 kişiyi öldüren caninin kana doymadığı ortaya çıktı. En son ailesinin evinden çıkan Aladağ'ın çevredekilere; Kuzeni Necmettin ile birkaç kişinin daha yerini sorduğu anlaşıldı. İşte milyonların kanını donduran olayın yeni detayları...