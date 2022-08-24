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Haberler Yaşam Son dakika: Türkiye'yi yasa boğan Gaziantep'teki kazayla ilgili kahreden detay! İlk kazada kurtuldu, ikincisinde...
Giriş Tarihi: 24.08.2022 16:39 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022 17:08

Son dakika: Türkiye'yi yasa boğan Gaziantep'teki kazayla ilgili kahreden detay! İlk kazada kurtuldu, ikincisinde...

Son dakika haberleri: Gaziantep'in Nizip ilçesinde 16 kişinin hayatını kaybettiği korkunç kaza Türkiye'yi kahretti. Katliam gibi kazaya neden olan otobüsün şoförlüğünü yapan Abdulkadir Memiş çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, kazayla ilgili kahreden yeni bir detay ortaya çıktı. Trafik kazası geçiren otomobilden yaralı olarak çıkarılan Aziz Birdal'in otobüsün araçlara çarpası sonucu yaşanan ikinci kazada can verdiği öğrenildi. Öte yandan Gaziantep'teki kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte detaylar...

MEHMET BONCUK
Son dakika: Türkiye’yi yasa boğan Gaziantep’teki kazayla ilgili kahreden detay! İlk kazada kurtuldu, ikincisinde...

Son dakika haberleri: Aslen Ağrı Eleşkirt'li olan Birdal ailesi yıllar önce İstanbul'a yerleşmişti.

Son dakika: Türkiye’yi yasa boğan Gaziantep’teki kazayla ilgili kahreden detay! İlk kazada kurtuldu, ikincisinde...

Baba Yusuf Birdal (50) tekstil işiyle uğraşıyordu. İş amacıyla Diyarbakır'a gidecek olan Yusuf Birdal, iki çocuğundan 21 yaşındaki Aziz ile birlikte 19 Ağustos günü şahsi aracıyla yola çıktı.

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Son dakika: Türkiye’yi yasa boğan Gaziantep’teki kazayla ilgili kahreden detay! İlk kazada kurtuldu, ikincisinde...

Gaziantep'i geçerek yola devam eden baba oğulun bulunduğu araç Nizip ilçesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Son dakika: Türkiye’yi yasa boğan Gaziantep’teki kazayla ilgili kahreden detay! İlk kazada kurtuldu, ikincisinde...

İKİNCİ KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören İhlas Haber Ajansı (İHA) canlı yayın ekibinin çağrısıyla olay yerine gelen sağlık ekibi ve itfaiyeciler tarafından araçtan yaralı olarak çıkarılan Aziz Birdal,

Son dakika: Türkiye’yi yasa boğan Gaziantep’teki kazayla ilgili kahreden detay! İlk kazada kurtuldu, ikincisinde...

İHA muhabiri Muhammed Abdulkadir Esen ve baklava firması çalışanı Mehmet Özsoylu'nun da yardım ettiği ekip tarafından sedyeyle yolun kenarında bekleyen ambulansa konulacağı sırada kaza bölgesinden 400 metre ileride kontrolden çıkarak devrilip ambulansa çarpan Özel Diyarbakır firmasına ait otobüsünün neden olduğu ikinci kazada yaşamını yitirdi.

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