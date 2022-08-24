Haberler Yaşam Son dakika: Türkiye'yi yasa boğan Gaziantep'teki kazayla ilgili kahreden detay! İlk kazada kurtuldu, ikincisinde...

Giriş Tarihi: 24.08.2022 16:39 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022 17:08

Son dakika: Türkiye'yi yasa boğan Gaziantep'teki kazayla ilgili kahreden detay! İlk kazada kurtuldu, ikincisinde...

Son dakika haberleri: Gaziantep'in Nizip ilçesinde 16 kişinin hayatını kaybettiği korkunç kaza Türkiye'yi kahretti. Katliam gibi kazaya neden olan otobüsün şoförlüğünü yapan Abdulkadir Memiş çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, kazayla ilgili kahreden yeni bir detay ortaya çıktı. Trafik kazası geçiren otomobilden yaralı olarak çıkarılan Aziz Birdal'in otobüsün araçlara çarpası sonucu yaşanan ikinci kazada can verdiği öğrenildi. Öte yandan Gaziantep'teki kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte detaylar...