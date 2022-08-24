SON DAKİKA: Gaziantep’teki faciayla ilgili yeni görüntü ortaya çıktı! Kazadan hemen önce... | Video

Son dakika haberi: Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale edenlere yolcu otobüsünün çarpması sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, polis ekiplerinin dubaları yerleştirdikten sonra olay yerine gelen ambulansa yaralının taşınması ve otobüsü fark eden kişinin olay yerinden uzaklaşması yer aldı..