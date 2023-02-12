Üniversiteler tatil mi, açılacak mı, ertelendi mi sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. 10 ilde büyük yıkıma neden olan iki büyük Kahramanmaraş depremi sonrası milli yas ilan edildi. Depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adana, Diyarbakır, Kilis, Malatya, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay illeri için de OHAL kararı alındı. Afet bölgesi ilan edilen illeri ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada üniversiteler ile ilgili alınan kararı duyurdu. Bu gelişmelerin ardından öğrenciler ve öğretim görevlileri üniversiteler ne zaman açılacak, tatil uzadı mı sorularına yanıt ararken YÖK'ten son dakika açıklaması geldi. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak, ertelendi mi, ne zamana kadar tatil? İşte, konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.