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Giriş Tarihi: 12.02.2023 13:51 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 13:51

SON DAKİKA YÖK AÇIKLAMASI: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler ne zamana kadar tatil edildi, kaç gün ve hangi illerde?

Üniversiteler ne zaman açılacak, tatil mi ve hangi illerde soruları yanıt arıyor. 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen Kahramanmaraş depremi sonrası üniversiteler tatil edildi. Geçtiğimiz gün afet bölgesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili bir son dakika açıklamasında bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Yükseköğretim Kurulu YÖK üniversiteler ile ilgili alınan son kararı duyurdu. Bu noktada binlerce öğrenci ve öğretim görevlisi üniversiteler tatil mi, ne zamana kadar tatil sorularını gündeme taşıdı. Peki, üniversiteler açılacak mı, ertelendi mi, son durum ne? İşte, üniversitelerin açılacağı tarih!

SON DAKİKA YÖK AÇIKLAMASI: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler ne zamana kadar tatil edildi, kaç gün ve hangi illerde?

Üniversiteler tatil mi, açılacak mı, ertelendi mi sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. 10 ilde büyük yıkıma neden olan iki büyük Kahramanmaraş depremi sonrası milli yas ilan edildi. Depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adana, Diyarbakır, Kilis, Malatya, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay illeri için de OHAL kararı alındı. Afet bölgesi ilan edilen illeri ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada üniversiteler ile ilgili alınan kararı duyurdu. Bu gelişmelerin ardından öğrenciler ve öğretim görevlileri üniversiteler ne zaman açılacak, tatil uzadı mı sorularına yanıt ararken YÖK'ten son dakika açıklaması geldi. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak, ertelendi mi, ne zamana kadar tatil? İşte, konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

SON DAKİKA YÖK AÇIKLAMASI: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler ne zamana kadar tatil edildi, kaç gün ve hangi illerde?

SON DAKİKA: ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLDİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

''Türkiye genelindeki tüm KYK yurtları yaz sonuna kadar depremzedelere tahsis edilecek. Üniversitelerimizi yaz aylarına kadar tatil ediyoruz, uzaktan eğitime geçiyoruz.''

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SON DAKİKA YÖK AÇIKLAMASI: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler ne zamana kadar tatil edildi, kaç gün ve hangi illerde?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) konuya ilişkin açıklama geldi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli Deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurulu tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olduğuna karar verilmiştir. Uzaktan öğretime ilişkin ayrıntılar, bu kapsamda alınacak tedbirler, tıp, diş hekimliği gibi sağlık programları ile staj ve işyeri eğitimi ve benzeri hususlar ayrıca değerlendirilip önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.

SON DAKİKA YÖK AÇIKLAMASI: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler ne zamana kadar tatil edildi, kaç gün ve hangi illerde?

TÜM TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye illerindeki yükseköğretim kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verilmişti.

SON DAKİKA YÖK AÇIKLAMASI: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler ne zamana kadar tatil edildi, kaç gün ve hangi illerde?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, Türkiye genelinde tüm üniversitelerde yıl sonuna kadar uzaktan eğitime geçildi. Üniversitelerin tamamının KYK'ye ait yurtları depremzedelere tahsis edilecek.

Bu nedenle 81 ilde üniversitelerde yüz yüze eğitim öğretim olmayacak.

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