Üniversiteler ne zaman açılacak, tatil mi ve hangi illerde soruları yanıt arıyor. 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen Kahramanmaraş depremi sonrası üniversiteler tatil edildi. Geçtiğimiz gün afet bölgesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili bir son dakika açıklamasında bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Yükseköğretim Kurulu YÖK üniversiteler ile ilgili alınan son kararı duyurdu. Bu noktada binlerce öğrenci ve öğretim görevlisi üniversiteler tatil mi, ne zamana kadar tatil sorularını gündeme taşıdı. Peki, üniversiteler açılacak mı, ertelendi mi, son durum ne? İşte, üniversitelerin açılacağı tarih!