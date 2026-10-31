Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yaşam Sosyal medyada 15 yaş altı yasağı yarın başlıyor! Yaş doğrulaması nasıl yapılacak?
Giriş Tarihi: 31.10.2026 12:01 Güncelleme Tarihi: 31.10.2026 12:02

Sosyal medyada 15 yaş altı yasağı yarın başlıyor! Yaş doğrulaması nasıl yapılacak?

Çocukları dijital dünyanın risklerinden korumaya yönelik sosyal medya düzenlemesinde geri sayım başladı. 1 Kasım'dan itibaren 15 yaşını doldurmamış çocuklar sosyal medya hesabı açamayacak. Mevcut hesaplar için yaş doğrulama sürecinde ise son tarih 31 Mart 2027. Türkiye'de 6-15 yaş grubundaki çocukların yüzde 66'sı sosyal medya kullanıyor. Yaklaşık 8 milyon çocuğu ilgilendiren düzenleme kapsamında platformlara yeni yükümlülükler getirilirken, uzmanlar ve yetkililer sahte yaş doğrulama mesajlarına karşı da vatandaşları uyarıyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH İNTERNET
  • ABONE OL
Sosyal medyada 15 yaş altı yasağı yarın başlıyor! Yaş doğrulaması nasıl yapılacak?

Çocukları küresel algoritma çetelerinin elinden kurtaracak sosyal medya yaş düzenlemesi 1 Kasım'da uygulanmaya başlayacak. Türkiye'de 6-15 yaş arası çocuklarda sosyal medya kullanımı yüzde 66 seviyesine yükseldi. 31 Mart 2027'ye kadar çocuklara ait 10 milyon hesap için doğrulama süreci işletilecek.

Sosyal medyada 15 yaş altı yasağı yarın başlıyor! Yaş doğrulaması nasıl yapılacak?

Sosyal medyada yaş sınırlamasını içeren "Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik" ile sosyal medya ağ sağlayıcıları 1 Kasım'dan itibaren 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sosyal medyada 15 yaş altı yasağı yarın başlıyor! Yaş doğrulaması nasıl yapılacak?

64 MİLYON KULLANICI VAR

Türkiye'de yaklaşık 64 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı bulunurken, toplam aktif sosyal medya hesabı ise 330 milyon düzeyinde seyrediyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sosyal medyada 15 yaş altı yasağı yarın başlıyor! Yaş doğrulaması nasıl yapılacak?

Sosyal medya düzenlemesi ise TÜİK'in özellikle dijitalleşme araştırmalarında ayrı bir küme olarak ele aldığı 6-15 yaş grubu, ilkokul ve ortaokul çağındaki yaklaşık 12 milyon çocuğu kapsıyor.

Sosyal medyada 15 yaş altı yasağı yarın başlıyor! Yaş doğrulaması nasıl yapılacak?

Bu grupta sosyal medya kullananların oranı yüzde 66.1 olurken, bu 7 milyon 932 bin çocuğun düzenlemenin kapsamında yer aldığını gösteriyor.

Sosyal medyada 15 yaş altı yasağı yarın başlıyor! Yaş doğrulaması nasıl yapılacak?

YENİ HESAP AÇILAMAYACAK

Uygulama, 1 Kasım itibarıyla yalnızca yeni açılacak hesaplar için geçerli olacak. Yani bu tarihten sonra yaş doğrulaması yapmadan 15 yaştan küçük biri sosyal medya hesabı açamayacak.

Mevcut sosyal medya hesapları için doğrulama süresi 31 Mart 2027 tarihine kadar devam edecek. Bu tarihe kadar yaş doğrulaması yapılmayan mevcut hesaplar 31 Mart 2027 sonrası kapanacak.

Sosyal medyada 15 yaş altı yasağı yarın başlıyor! Yaş doğrulaması nasıl yapılacak?

YAŞ DOĞRULAMASI NASIL YAPILACAK?

> Yaş doğrulama işlemleri için yalnızca turkiye. gov.tr adresi veya resmi E-Devlet mobil uygulamasında yer alan "yaş doğrulaması belirteci" üzerinden yapılabilecek.

> 15 yaşını doldurmayan çocukların sosyal medya hesabı açmasına izin verilmeyecek.

> 15-18 yaş grubundaki kullanıcılara yaşlarına uygun özel güvenlik ve gizlilik kuralları uygulanacak.

> Ebeveynlere çocuklarının hesap ayarlarını, kullanım sürelerini ve ücretli işlemlerini yönetebilecekleri kontrol araçları sunulacak

> İşleme başlanılmadan önce tarayıcının adres çubuğunun kontrol edilmesi, resmi siteye benzeyen isimler, farklı uzantılar ya da yanıltıcı karakter içeren adresler üzerinden işlem yapılmamalı.

Sosyal medyada 15 yaş altı yasağı yarın başlıyor! Yaş doğrulaması nasıl yapılacak?

> SMS, e-posta veya sosyal medya aracılığıyla gelen linklere kesinlikle tıklanmamalı.

> E-Devlet şifresi, SMS doğrulama kodları, kredi/banka kartı ve hesap bilgileri hiçbir kişi, kurum veya platformla paylaşılmamalı.

> Telefonla arayarak yaş doğrulaması bahanesiyle ücret, kart bilgisi talep edenlere karşı duyarlı olunmalı.

> Yaş doğrulaması E-Devlet üzerinden hiçbir ücret olmadan yapılacak.

Sosyal medyada 15 yaş altı yasağı yarın başlıyor! Yaş doğrulaması nasıl yapılacak?

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, vatandaşların bu süreçte resmi açıklamaları takip etmelerinin önemine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Hesabınız kapatılacak, hemen yaş doğrulaması yapın" gibi ifadelerle vatandaşları paniğe sevk etmeye çalışan mesajlara karşı dikkatli olunması gerekmekte, kişisel ve finansal bilgileri ele geçirmeyi amaçlayan sahte SMS, e-posta ve bağlantılara itibar edilmemeli, işlemler yalnızca resmi kanallar üzerinden gerçekleştirilmelidir."

Sosyal medyada 15 yaş altı yasağı yarın başlıyor! Yaş doğrulaması nasıl yapılacak?

Çocukların dijital dünyada güvenle var olabilmesi için koruyucu, önleyici ve sorumlu bir yaklaşımı birlikte geliştirmeleri gerektiğinin altını çizen Elmas, "Ailelerimizin bilinçli rehberliği, platformların yükümlülüklerini yerine getirmesi ve kamu kurumlarının koordinasyonu bu sürecin temel unsurlarıdır. Hedefimiz, çocuklarımızın haklarını ve mahremiyetini koruyan, güvenli ve sağlıklı bir dijital ortamın güçlendirilmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

#TÜRKİYE #SOSYAL MEDYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA