Sosyal medyada 15 yaş altı yasağı yarın başlıyor! Yaş doğrulaması nasıl yapılacak?

Çocukların dijital dünyada güvenle var olabilmesi için koruyucu, önleyici ve sorumlu bir yaklaşımı birlikte geliştirmeleri gerektiğinin altını çizen Elmas, "Ailelerimizin bilinçli rehberliği, platformların yükümlülüklerini yerine getirmesi ve kamu kurumlarının koordinasyonu bu sürecin temel unsurlarıdır. Hedefimiz, çocuklarımızın haklarını ve mahremiyetini koruyan, güvenli ve sağlıklı bir dijital ortamın güçlendirilmesidir." değerlendirmesinde bulundu.