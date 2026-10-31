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Sosyal medyada 15 yaş altı yasağı yarın başlıyor! Yaş doğrulaması nasıl yapılacak?
Giriş Tarihi: 31.10.2026 12:01
Güncelleme Tarihi: 31.10.2026 12:02
Sosyal medyada 15 yaş altı yasağı yarın başlıyor! Yaş doğrulaması nasıl yapılacak?
Çocukları dijital dünyanın risklerinden korumaya yönelik sosyal medya düzenlemesinde geri sayım başladı. 1 Kasım'dan itibaren 15 yaşını doldurmamış çocuklar sosyal medya hesabı açamayacak. Mevcut hesaplar için yaş doğrulama sürecinde ise son tarih 31 Mart 2027. Türkiye'de 6-15 yaş grubundaki çocukların yüzde 66'sı sosyal medya kullanıyor. Yaklaşık 8 milyon çocuğu ilgilendiren düzenleme kapsamında platformlara yeni yükümlülükler getirilirken, uzmanlar ve yetkililer sahte yaş doğrulama mesajlarına karşı da vatandaşları uyarıyor.