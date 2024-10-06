Giriş Tarihi: 06.10.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024
16:39
Soykırımın yıldönümünde tüm Türkiye'de Filistin’e destek mitingi! On binler tek bir ağızdan haykırdı: Seninleyiz Gazze!
Siyonist İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'de başlattığı katliamın üzerinden tam 1 yıl geçti. İsrail'in bugüne kadar kadın ve bebek ayrımı gözetmeden düzenlediği saldırılarda 40 binden fazla masum sivili hayatını kaybetti. Soykırımın birinci yılında Türkiye'nin 81 ilinde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Mitinge katılan on binlerce vatandaş tek bir ağızdan İsrail'i lanetledi. Filistinli kardeşlerine "Sizinleyiz" mesajı gönderdi. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, yaptığı konuşmada "Dünya vicdanlarında zaten kesin bir şekilde İsrail mahkum edildi edilmeye devam edecek" dedi.