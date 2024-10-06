Soykırımın yıldönümünde tüm Türkiye’de Filistin’e destek mitingi! On binler tek bir ağızdan haykırdı: Seninleyiz Gazze!

Zaten dünyanın bütün mahkemeleri bunları tescillemeye devam edecek bunları göreceğiz. İsrail aslında kendine bir kuyu kazıyor. Bunu er ya da geç görecek. Eğer bunu erken görebilse belki bölgesinde barış içinde emniyetle vatandaşlarını yaşatabilecek bir gelecek kurabilir. Ama İsrail'in başındaki o insanlık düşmanı irade Netanyahu'da kişiliğini bulan insanlık dışı irade barışın peşinde değil. Vatandaşları için huzur temin etmenin peşinde değil. Daha fazla kan daha fazla gözyaşının peşinde. Bu kadar insanı milletine, ırkına, dinine düşman ediyor.