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Giriş Tarihi: 06.10.2024 16:26 Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 16:39

Soykırımın yıldönümünde tüm Türkiye'de Filistin’e destek mitingi! On binler tek bir ağızdan haykırdı: Seninleyiz Gazze!

Siyonist İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'de başlattığı katliamın üzerinden tam 1 yıl geçti. İsrail'in bugüne kadar kadın ve bebek ayrımı gözetmeden düzenlediği saldırılarda 40 binden fazla masum sivili hayatını kaybetti. Soykırımın birinci yılında Türkiye'nin 81 ilinde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Mitinge katılan on binlerce vatandaş tek bir ağızdan İsrail'i lanetledi. Filistinli kardeşlerine "Sizinleyiz" mesajı gönderdi. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, yaptığı konuşmada "Dünya vicdanlarında zaten kesin bir şekilde İsrail mahkum edildi edilmeye devam edecek" dedi.

Soykırımın yıldönümünde tüm Türkiye’de Filistin’e destek mitingi! On binler tek bir ağızdan haykırdı: Seninleyiz Gazze!

Katil İsrail'in, 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırıların üzerinden tam 1 yıl geçti. Eli kanlı İsrail ordusunun kadın çocuk gözetmeksizin düzenlediği saldırılarda, 40 bini aşkın sivil hayatını kaybetti. Türkiye'nin 81 ilinde ise bugün Filistin için destek yürüyüşü gerçekleşti.

Soykırımın yıldönümünde tüm Türkiye’de Filistin’e destek mitingi! On binler tek bir ağızdan haykırdı: Seninleyiz Gazze!

Filistin'e Destek Platformu çatısı altında birçok STK, Filistin'de yaşanan soykırımın yıl dönümünde Gazze'de yaşananları protesto etmek amacıyla Üsküdar Meydanı'na akın etti.

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Soykırımın yıldönümünde tüm Türkiye’de Filistin’e destek mitingi! On binler tek bir ağızdan haykırdı: Seninleyiz Gazze!

"Gazze 365 gündür direniyor" ve "Sabır, savaş, zafer" sloganlarıyla gerçekleştirilecek mitingde, direnişin ve sabrın gücü vurgulanarak, Filistin'e destek mesajları verildi.

Soykırımın yıldönümünde tüm Türkiye’de Filistin’e destek mitingi! On binler tek bir ağızdan haykırdı: Seninleyiz Gazze!

BİLAL ERDOĞAN: ABD DE BU SOYKIRIMDA YERİNİ ALIYOR

Saat 14.00'da başlayan mitinge katılan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Gazze soykırımın yıl dönümü. Soykırım devam ediyor. O zaman korkulduğu gibi bölgesel bir savaşa da İsrail bunu ısrarla dönüştürüyor. Lübnan'ı da yeni bir Gazze'ye çevirecek girişimlerde bulunuyor. İstediği gibi istediği yeri bombalıyor. Bombası tükendikçe ABD yenilerini gönderiyor. Tarih yazacaktır ABD de bu soykırımın bir ortağı olarak maalesef yerini alıyor. Amerikan kamuoyunda da artık aslında İsrail daha fazla mahkum edilmeye başlanmış durumda. Dünya vicdanlarında zaten kesin bir şekilde İsrail mahkum edildi edilmeye devam edecek.

Bilal Erdoğan: "İsrail, Lübnan'ı da yeni bir Gazze'ye çevirecek girişimlerde bulunuyor" | Video

Soykırımın yıldönümünde tüm Türkiye’de Filistin’e destek mitingi! On binler tek bir ağızdan haykırdı: Seninleyiz Gazze!

Zaten dünyanın bütün mahkemeleri bunları tescillemeye devam edecek bunları göreceğiz. İsrail aslında kendine bir kuyu kazıyor. Bunu er ya da geç görecek. Eğer bunu erken görebilse belki bölgesinde barış içinde emniyetle vatandaşlarını yaşatabilecek bir gelecek kurabilir. Ama İsrail'in başındaki o insanlık düşmanı irade Netanyahu'da kişiliğini bulan insanlık dışı irade barışın peşinde değil. Vatandaşları için huzur temin etmenin peşinde değil. Daha fazla kan daha fazla gözyaşının peşinde. Bu kadar insanı milletine, ırkına, dinine düşman ediyor.

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