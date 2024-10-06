Video Haber Bilal Erdoğan: "İsrail, Lübnan'ı da yeni bir Gazze'ye çevirecek girişimlerde bulunuyor" | Video
Bilal Erdoğan:

Bilal Erdoğan: "İsrail, Lübnan'ı da yeni bir Gazze'ye çevirecek girişimlerde bulunuyor" | Video

06.10.2024 | 16:08

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Gazze'ye destek mitinginde, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu

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