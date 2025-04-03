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Haberler Yaşam Sultangazi'de yok artık dedirten olay! Sadaka kutusunu kaşla göz arasında çaldı! İşte o anlar
Giriş Tarihi: 03.04.2025 11:24 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 11:24

Sultangazi'de yok artık dedirten olay! Sadaka kutusunu kaşla göz arasında çaldı! İşte o anlar

Görenleri hayrete düşüren olay Sultangazi'de yaşandı. Bir kişi, girdiği baklavacıda iş yeri sahibinin müşteriler ile ilgilenmesini fırsat bilerek, tezgah üzerindeki sadaka kutusunu çaldı. Şüphelinin sadaka kutusunu çalıp kaçtığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Sultangazi’de yok artık dedirten olay! Sadaka kutusunu kaşla göz arasında çaldı! İşte o anlar

Olay, 29 Mart Cuma günü saat 21.00 sıralarında Malkoçoğlu Mahallesi'nde bulunan bir baklavacı da yaşandı.

Sultangazi’de yok artık dedirten olay! Sadaka kutusunu kaşla göz arasında çaldı! İşte o anlar

Dükkan sahibi müşteriler ile ilgilendiği sırada iş yerine kapüşonlu bir kişi girdi. Şüpheli, iş yeri sahibinin müşteriler ile ilgilenmesini fırsat bilerek tezgah üzerinde bulunan sadaka kutusunu montunun içine gizleyerek hızla iş yerinden uzaklaştı.

Baklavacıdaki sadaka kutusunu çaldı! O anlar kamerada | Video

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Sultangazi’de yok artık dedirten olay! Sadaka kutusunu kaşla göz arasında çaldı! İşte o anlar

Şüphelinin sadaka kutusunu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi’de yok artık dedirten olay! Sadaka kutusunu kaşla göz arasında çaldı! İşte o anlar