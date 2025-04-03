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Sultangazi'de yok artık dedirten olay! Sadaka kutusunu kaşla göz arasında çaldı! İşte o anlar
Giriş Tarihi: 03.04.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025
11:24
Sultangazi'de yok artık dedirten olay! Sadaka kutusunu kaşla göz arasında çaldı! İşte o anlar
Görenleri hayrete düşüren olay Sultangazi'de yaşandı. Bir kişi, girdiği baklavacıda iş yeri sahibinin müşteriler ile ilgilenmesini fırsat bilerek, tezgah üzerindeki sadaka kutusunu çaldı. Şüphelinin sadaka kutusunu çalıp kaçtığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.