Sultangazi’de yok artık dedirten olay! Sadaka kutusunu kaşla göz arasında çaldı! İşte o anlar

Dükkan sahibi müşteriler ile ilgilendiği sırada iş yerine kapüşonlu bir kişi girdi. Şüpheli, iş yeri sahibinin müşteriler ile ilgilenmesini fırsat bilerek tezgah üzerinde bulunan sadaka kutusunu montunun içine gizleyerek hızla iş yerinden uzaklaştı.

Baklavacıdaki sadaka kutusunu çaldı! O anlar kamerada | Video