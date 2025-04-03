Baklavacıdaki sadaka kutusunu çaldı! O anlar kamerada | Video
Sultangazi'de bir kişi, girdiği baklavacıda iş yeri sahibinin müşteriler ile ilgilenmesini fırsat bilerek, tezgah üzerindeki sadaka kutusunu çaldı. Şüphelinin sadaka kutusunu çalıp kaçtığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 29 Mart Cuma günü saat 21.00 sıralarında Malkoçoğlu Mahallesi'nde bulunan bir baklavacı da yaşandı. Dükkan sahibi müşteriler ile ilgilendiği sırada iş yerine kapüşonlu bir kişi girdi. Şüpheli, iş yeri sahibinin müşteriler ile ilgilenmesini fırsat bilerek tezgah üzerinde bulunan sadaka kutusunu montunun içine gizleyerek hızla iş yerinden uzaklaştı. Şüphelinin sadaka kutusunu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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