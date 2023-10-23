Taksim’de ilginç olay! Elindeki yazıyı gören şoke oldu!

Şoke eden olay, dün yaşandı. Polina Litvinova isimli 19 yaşındaki Belaruslu genç kız, elinde 'Koca arıyorum' ve sosyal medya hesabının kullanıcı adı yazan bir dövizle İstanbul Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde dolaştı. Yazıyla dolaştığı videoları kendi sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmeyen genç kızı gören yerli ve yabancı turistler de şaştı kaldı. Belaruslu genç kadın Taksim'de 'Koca arıyorum' dövizi açtı | Video 'KOCA ARIYORUM' YAZILI DÖVİZLE… 'ŞAKA DEĞİL' DEDİ… Yaptığı eylemin tamamen gerçek olduğunu söyleyen Polina Litvinova şu ifadeleri kullandı: Eğer bu yöntemle koca bulmak yanlışsa başka nasıl bulunabilir bilmiyorum. İnsanların sizi sadece kullanmak istediği eş bulma gibi uygulamalardan mı bulmalıyım, siz söyleyin o zaman nereden bulacağım? Çünkü evlenilecek bir erkek bu tarz uygulamalar kullanmaz zaten. En azından böyle şeylere zaman harcamaz. O yüzden ben de böyle bir yol seçtim.'