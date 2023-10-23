Taksim’de ilginç olay! Elindeki yazıyı gören şoke oldu!

"ŞAKA DEĞİL" DEDİ…

Yaptığı eylemin tamamen gerçek olduğunu söyleyen Polina Litvinova şu ifadeleri kullandı:

"Birçok insan neden bu tarz bir video yaptığımı soruyor. Epey dikkat çekiyorum zaten ama bu bir şaka değil. Gerçekten benimle ilgilenecek, güvenliğimi sağlayacak iyi bir adam arıyorum.