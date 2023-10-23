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Haberler Yaşam Taksim’de ilginç olay! Elindeki yazıyı gören şoke oldu!
Giriş Tarihi: 23.10.2023 10:33 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 11:10

Taksim’de ilginç olay! Elindeki yazıyı gören şoke oldu!

İstanbul Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde Belaruslu Polina Litvinova, "Koca arıyorum" yazılı dövizle dolaştı. Gören şaştı kaldı… Polina Litvinova "Bu bir şaka değil" diyerek kriterlerini açıkladı…

İHA
Taksim’de ilginç olay! Elindeki yazıyı gören şoke oldu!

Şoke eden olay, dün yaşandı. Polina Litvinova isimli 19 yaşındaki Belaruslu genç kız, elinde "Koca arıyorum" ve sosyal medya hesabının kullanıcı adı yazan bir dövizle İstanbul Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde dolaştı.

Taksim’de ilginç olay! Elindeki yazıyı gören şoke oldu!

Yazıyla dolaştığı videoları kendi sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmeyen genç kızı gören yerli ve yabancı turistler de şaştı kaldı.

Belaruslu genç kadın Taksim'de "Koca arıyorum" dövizi açtı | Video

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Taksim’de ilginç olay! Elindeki yazıyı gören şoke oldu!

'KOCA ARIYORUM' YAZILI DÖVİZLE…
"Koca Arıyorum" yazılı dövizle uzun süre cadde turu atan Belaruslu kadın, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlarla poz verdi. Genç kızın sosyal medyasından da yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce izlenmeye ulaştı. Yaşanan ilginç olay cep telefonu tarafından kaydedildi.

Taksim’de ilginç olay! Elindeki yazıyı gören şoke oldu!

"ŞAKA DEĞİL" DEDİ…

Yaptığı eylemin tamamen gerçek olduğunu söyleyen Polina Litvinova şu ifadeleri kullandı:
"Birçok insan neden bu tarz bir video yaptığımı soruyor. Epey dikkat çekiyorum zaten ama bu bir şaka değil. Gerçekten benimle ilgilenecek, güvenliğimi sağlayacak iyi bir adam arıyorum.

Taksim’de ilginç olay! Elindeki yazıyı gören şoke oldu!

Eğer bu yöntemle koca bulmak yanlışsa başka nasıl bulunabilir bilmiyorum. İnsanların sizi sadece kullanmak istediği eş bulma gibi uygulamalardan mı bulmalıyım, siz söyleyin o zaman nereden bulacağım?

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