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Taksim'de kan donduran olay! Derbi için gelen taraftar dehşet saçtı! "'Araçla hızlı geldi bıçakladım"
Giriş Tarihi: 17.04.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025
11:36
Taksim'de kan donduran olay! Derbi için gelen taraftar dehşet saçtı! "'Araçla hızlı geldi bıçakladım"
İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Taksim Talimhane mevkiinde, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi yaşanan kavga kanlı bitti. Galatasaray taraftarı Hasan B. (47), hızla araç kullandığı için tartıştığı Aydın T.'yi (38) başından ve bacağından bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, Beyoğlu Güven Timleri tarafından Ümraniye'de yakalanan saldırgan tutuklandı.