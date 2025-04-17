Taksim'de kan donduran olay! Derbi için gelen taraftar dehşet saçtı! "'Araçla hızlı geldi bıçakladım"

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN ANLAR

Olay, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Hasan B.'nin Aydın T.'ye bıçakla saldırdığı ve ardından sakin bir şekilde olay yerinden ayrıldığı net bir şekilde görülüyor. Bu görüntüler, polisin şüpheliyi yakalama sürecinde kilit rol oynadı.