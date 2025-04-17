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Haberler Yaşam Taksim'de kan donduran olay! Derbi için gelen taraftar dehşet saçtı! "'Araçla hızlı geldi bıçakladım"
Giriş Tarihi: 17.04.2025 11:08 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 11:36

Taksim'de kan donduran olay! Derbi için gelen taraftar dehşet saçtı! "'Araçla hızlı geldi bıçakladım"

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Taksim Talimhane mevkiinde, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi yaşanan kavga kanlı bitti. Galatasaray taraftarı Hasan B. (47), hızla araç kullandığı için tartıştığı Aydın T.'yi (38) başından ve bacağından bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, Beyoğlu Güven Timleri tarafından Ümraniye'de yakalanan saldırgan tutuklandı.

DHA
Taksim’de kan donduran olay! Derbi için gelen taraftar dehşet saçtı! ’Araçla hızlı geldi bıçakladım

Olay, 2 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 20.45 sıralarında Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galatasaray taraftarı Hasan B., Ümraniye'deki evinden çıkarak İstiklal Caddesi'ndeki Nevizade Sokağı'nda taraftar arkadaşlarıyla buluştu.

Taksim’de kan donduran olay! Derbi için gelen taraftar dehşet saçtı! ’Araçla hızlı geldi bıçakladım

Ardından Talimhane'ye doğru yürüyen Hasan B., yolun karşısına geçmeye çalışırken Aydın T.'nin hızla geçen aracına tepki gösterdi. Aydın T.'nin de karşılık vermesi üzerine tartışma çıktı.

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Taksim’de kan donduran olay! Derbi için gelen taraftar dehşet saçtı! ’Araçla hızlı geldi bıçakladım

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Hasan B., bıçakla Aydın T.'yi başından ve bacağından defalarca bıçakladı. Saldırgan olay yerinden yürüyerek uzaklaşırken, ağır yaralanan Aydın T. ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Aydın T.'nin tedavisi sürüyor.

Derbi için Taksim'e gelen taraftar hızlı araç süren sürücüyü bıçakladı | Video

Taksim’de kan donduran olay! Derbi için gelen taraftar dehşet saçtı! ’Araçla hızlı geldi bıçakladım

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN ANLAR

Olay, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Hasan B.'nin Aydın T.'ye bıçakla saldırdığı ve ardından sakin bir şekilde olay yerinden ayrıldığı net bir şekilde görülüyor. Bu görüntüler, polisin şüpheliyi yakalama sürecinde kilit rol oynadı.

Taksim’de kan donduran olay! Derbi için gelen taraftar dehşet saçtı! ’Araçla hızlı geldi bıçakladım

BEYOĞLU GÜVEN TİMLERİ DEVREDE

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Güven Timleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin güzergahını belirledi. Yaklaşık 30 kilometrelik alanda yapılan görüntü analizinde, Hasan B.'nin olay sonrası Şişli Harbiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nden taksiye bindiği ve Ümraniye İstiklal Mahallesi Selçuk Sokağı'na gittiği tespit edildi. Kimliği belirlenen Hasan B., evinde gözaltına alındı.