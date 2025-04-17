Video Yaşam Derbi için Taksim’e gelen taraftar hızlı araç süren sürücüyü bıçakladı | Video
Derbi için Taksim’e gelen taraftar hızlı araç süren sürücüyü bıçakladı | Video

Derbi için Taksim’e gelen taraftar hızlı araç süren sürücüyü bıçakladı | Video

17.04.2025 | 11:06

Taksim’de Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi taraftar arkadaşlarıyla buluşan Hasan B. (47), yolda yürüdüğü sırada, aracı hızlı sürdüğü için kavga ettiği Aydın T.’yi (38) başından ve bacağından bıçakladı. Olay anı güvenlik kamerasına yanırken, ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. Beyoğlu Güven Timleri tarafından Ümraniye’de yakalanan saldırgan tutuklandı.

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Olay, 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45 sıralarında Beyoğlu Taksim Talimhane mevkii Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Galatasaray taraftarı Hasan B., Ümraniye'deki evinden çıkarak İstiklal Caddesi'ndeki Nevizade Sokağına gitti. Burada taraftar arkadaşlarıyla buluşan Hasan B. ardından Talimhane'ye doğru yürümeye başladı. Hasan B. yolun karşısına geçeceği sırada Aydın T. aracıyla hızla caddeden geçti. Bu duruma sinirlenen Hasan B., Aydın T.'ye tepki gösterdi. Aydın T.'nin de karşılık vermesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

BAŞINDAN VE BACAĞINDAN BIÇAKLADI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçağını çıkaran Hasan B., Aydın T.'yi başından ve bacağından defalarca bıçakladı. Olayın ardından Hasan B. yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. Olayda ağır yaralanan sürücü Aydın T. ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

BEYOĞLU GÜVEN TİMLERİ YAKALADI
Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Güven Timleri, saldırgan Hasan B.'nin olay öncesi ve sonrasında gittiği güzergahları kamera görüntülerini inceleyerek belirledi. Yaklaşık 30 kilometrelik alanda görüntü incelemesi yapan güven timleri, şüphelinin olay sonrası Şişli Harbiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nden taksiye bindiğini tespit etti. Devam eden çalışmalarda şüphelinin taksiyle Ümraniye İstiklal Mahallesi Selçuk sokağa geldiğini, burada da taksiden indiğini belirledi.Şüphelinin kimliğini tespit eden polis, Hasan B.'yi evinde yakalayarak gözaltına aldı.

'ARAÇLA HIZLA GELDİ BIÇAKLADIM'
Emniyete götürülen Hasan B.'nin ifadesinde, hızla gelen araca Aydın T.'nin el hareketi yapması sonucu aralarında kavga çıktığını, kavgada bıçak kullandığını ve bıçağı olay sonrası attığını yerini de hatırlamadığını söylediği öğrenildi. İşlemleri tamamlanan ve poliste 7 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Hasan B. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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