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Tam mevsimi geldi ama çoğu kişi sadece sarmasını yapıyor! Zeytinyağı ve limonla ovup bir de böyle deneyin
Giriş Tarihi: 20.11.2026 10:49
Tam mevsimi geldi ama çoğu kişi sadece sarmasını yapıyor! Zeytinyağı ve limonla ovup bir de böyle deneyin
Kasım ayıyla birlikte pazar tezgahlarında en taze haliyle yerini alan karalahana, yüksek vitamin ve mineral değerleriyle kış sofralarının gerçek şifa deposu. Ancak pek çok kişi bu değerli sebzeyi yalnızca çorba ve sarma tarifleriyle sınırlayarak mutfaktaki asıl potansiyelini kaçırıyor.