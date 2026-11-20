Kıtır yapısı, kendine has aroması ve zengin besin içeriğiyle kış aylarının en güçlü sebzelerinden biri olan karalahana, Ekim'den Mart'a uzanan hasat döneminde özellikle Kasım ve Aralık aylarında en lezzetli haline ulaşıyor. Başta Karadeniz mutfağı olmak üzere sofralarımızın baş tacı olan bu sebze, ne yazık ki çoğu mutfakta yalnızca uzun süre pişen tencere yemekleri, çorba veya sarmayla özdeşleştiriliyor.