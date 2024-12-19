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Tarlada 2.5 markette 71 lira: Böyle kar mı olur! Bakanlık düğmeye bastı!
Giriş Tarihi: 19.12.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
11:44
Tarlada 2.5 markette 71 lira: Böyle kar mı olur! Bakanlık düğmeye bastı!
Fırsatçılar arpacık soğanı ve sarımsak üzerinden vurgun yaptı. Tarlada 2,5 lira olan soğanın marketlerde 71 liraya satıldığı ortaya çıktı. Atv Haber tarladan markete uzanan vergi oyununu haber yaptı. Maliye Bakanlığı ise iddialar üzerine alış fiyatlarıyla banka hareketlerini mercek altına aldı. İşte pes dedirten sahtekarlığın detayları