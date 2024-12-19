Tarlada 2.5 markette 71 lira: Böyle kar mı olur! Bakanlık düğmeye bastı!

Fırsatçılar bu kez de arpacık soğanı üzerinden vurgun yaptı. Gerçek ise sosyal medyadaki bir paylaşımla ortaya çıktı. Buna göre; üreticiden 2,5 liraya alındığı belirtilen arpacık soğanın tüketiciye ulaşana kadar 71 liraya çıktığı anlaşıldı. ATV Haber de bu konuyu gündeme taşıdı. Atv Haber konuyu yerinde araştırmak için soluğu Türkiye'nin soğan ihtiyacının %36'sını karşılayan Polatlı'da aldı. Tüccar Özcan Toraman'a mikrofon uzattı.