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Haberler Yaşam Tarlada 2.5 markette 71 lira: Böyle kar mı olur! Bakanlık düğmeye bastı!
Giriş Tarihi: 19.12.2024 11:34 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 11:44

Tarlada 2.5 markette 71 lira: Böyle kar mı olur! Bakanlık düğmeye bastı!

Fırsatçılar arpacık soğanı ve sarımsak üzerinden vurgun yaptı. Tarlada 2,5 lira olan soğanın marketlerde 71 liraya satıldığı ortaya çıktı. Atv Haber tarladan markete uzanan vergi oyununu haber yaptı. Maliye Bakanlığı ise iddialar üzerine alış fiyatlarıyla banka hareketlerini mercek altına aldı. İşte pes dedirten sahtekarlığın detayları

Tarlada 2.5 markette 71 lira: Böyle kar mı olur! Bakanlık düğmeye bastı!

Fırsatçılar bu kez de arpacık soğanı üzerinden vurgun yaptı. Gerçek ise sosyal medyadaki bir paylaşımla ortaya çıktı. Buna göre; üreticiden 2,5 liraya alındığı belirtilen arpacık soğanın tüketiciye ulaşana kadar 71 liraya çıktığı anlaşıldı. ATV Haber de bu konuyu gündeme taşıdı. Atv Haber konuyu yerinde araştırmak için soluğu Türkiye'nin soğan ihtiyacının %36'sını karşılayan Polatlı'da aldı. Tüccar Özcan Toraman'a mikrofon uzattı.

Tarlada 2.5 markette 71 lira: Böyle kar mı olur! Bakanlık düğmeye bastı!

Toroman, "Arpacık soğanı üreticiden, çiftçiden kaç liraya alıyorsunuz?" sorusunu "37 TL kilosu" şeklinde yanıtladı. Ancak gerçek bambaşkaydı. Hal kayıt sisteminde arpacık soğanın kilosunun çiftçiden alış fiyatı 2,5 liraydı. Tüccarın 2,5 liradan aldığı soğanın markete 58 liraya satıldığı, marketlerde de rakamın 71 lira 50 kuruşa çıktığı anlaşıldı.

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Tarlada 2.5 markette 71 lira: Böyle kar mı olur! Bakanlık düğmeye bastı!

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan "İşte KDV, zirai stopaj vergisi, rüsum gibi olaylar var. Bunu yapan arkadaş zannediyorum bundan kaçmak için 58'e sattıysa 40'a, 50'ye almıştır onu, düşük gösterip o vergi sisteminden kaçmak, olay bu yani" ifadelerini kullandı.

Tarlada 2.5 markette 71 lira: Böyle kar mı olur! Bakanlık düğmeye bastı!

Ayrıca Hal Kayıt Sistemi incelendiğinde aynı hilenin başka ürünlerde de yapıldığı ortaya çıktı. Bir başka veride ise sarımsağın üreticiden 20 liraya alındığı ancak markette 140 liraya satıldığı anlaşıldı.

Tarlada 2.5 markette 71 lira: Böyle kar mı olur! Bakanlık düğmeye bastı!

Marketin de üzerine 59 lira 95 kuruş koyup kar ettiği, tüketicinin ise bu sarımsağı 200 liraya satın aldığı vurgulandı.

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, sarımsağın üreticiden 20 liraya alındığının beyan edildiğini duyunca gülerek "20 liraya sarımsak almak mümkün değil. İşte o 150 lira göstereceğine alış bedelini, 20 lira gösterip aradaki o marjdan istifade etmek" ifadelerini kullandı.

Tarladan markete 'vergi' oyunu! Arpacık soğanda büyük tezgah! Sarımsakta da aynı hile var... | Video

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