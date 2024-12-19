Tarladan markete 'vergi' oyunu! Arpacık soğanda büyük tezgah! Sarımsakta da aynı hile var... | Video

Ürünlerin içeriğinin yanı sıra fiyatlarında da hileler dur durak bilmiyor. Sosyal medyada bir iddia gündem olunca konu araştırıldı, Bakanlık harekete geçti. O paylaşımla üreticiden 2,5 TL'ye alındığı belirtilen arpacık soğanın tüketiciye gelene kadar 71 TL'ye çıktığı görüldü. Olayın arkası araştırılınca çıkan gerçekler şaşkına çevirdi.