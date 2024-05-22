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Haberler Yaşam Taş Kağıt Makas 13. yeni bölüm fragmanı: Kanal D Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 22.05.2024 23:19 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 23:19

Taş Kağıt Makas 13. yeni bölüm fragmanı: Kanal D Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

Kanal D ekranlarında Çarşamba günleri izleyicisi ile buluşan Taş Kağıt Makas son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı ile gündemde. Haftaya heyecanlı bir başlangıç yapan dizide, gelecek hafta da neler olacağının ipuçları yeni bölüm fragmanı ile belli oluyor. Umut, duruşmada yaşanan bir gelişme sayesinde, durumu lehine çevirdiği son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? İşte, Taş Kağıt Makas 13. yeni bölüm fragmanı izle!

Taş Kağıt Makas 13. yeni bölüm fragmanı: Kanal D Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

Taş Kağıt Makas son bölümü ile ekranlara geldi. İzleyenlerin yakından takip ettiği dizide yeni bölüm fragmanı bekleniyor. Heyecanlı bir yeni bölüm ile izleyenleri ekran başına getiren dizide, yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı sorusu son bölümün ardından yanıt arıyor. Peki, Taş Kağıt Makas 13. Bölüm fragmanı yayımlandı mı?

Taş Kağıt Makas 13. yeni bölüm fragmanı: Kanal D Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

TAŞ KAĞIT MAKAS 12. BÖLÜM İZLE!

22 Mayıs 2024 Çarşamba akşamı ekranlara gelen Taş Kağıt Makas dizisinin yeni bölümünü aşağıda yer alan link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

TAŞ KAĞIT MAKAS 12. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

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Taş Kağıt Makas 13. yeni bölüm fragmanı: Kanal D Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

TAŞ KAĞIT MAKAS 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Taş Kağıt Makas dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/tas-kagit-makas

Taş Kağıt Makas 13. yeni bölüm fragmanı: Kanal D Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

TAŞ KAĞIT MAKAS 12. BÖLÜM ÖZETİ

Yeniden yargılamanın ilk duruşmasına büyük hayal kırıklığıyla başlayan Umut, duruşmada yaşanan bir gelişme sayesinde, durumu lehine çevirir. Rıza'nın özgürlüğüne giden yol, cinayet gecesinden geçecektir. Umut ve Alev, o geceyi aydınlatmak zorundadır.

Taş Kağıt Makas 13. yeni bölüm fragmanı: Kanal D Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

Umut'un ilerleyişi, Emirkıranlar'ın içindeki çözülmeyi başlatır. Yıllardır saklanan sırları öğrenen Rüya, ailesiyle olan büyük hesaplaşmayı başlatır. Her şeyi bırakıp gitmeye karar veren Fecir, yanında birini de götürmeye niyetlidir.

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