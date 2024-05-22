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Taş Kağıt Makas 13. yeni bölüm fragmanı: Kanal D Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 22.05.2024 23:19
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
23:19
Taş Kağıt Makas 13. yeni bölüm fragmanı: Kanal D Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?
Kanal D ekranlarında Çarşamba günleri izleyicisi ile buluşan Taş Kağıt Makas son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı ile gündemde. Haftaya heyecanlı bir başlangıç yapan dizide, gelecek hafta da neler olacağının ipuçları yeni bölüm fragmanı ile belli oluyor. Umut, duruşmada yaşanan bir gelişme sayesinde, durumu lehine çevirdiği son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? İşte, Taş Kağıt Makas 13. yeni bölüm fragmanı izle!