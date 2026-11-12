TasteAtlas açıkladı: Dünyanın en kötü yemekleri belli oldu! Zirvedeki o yiyeceği görenlerin midesi kalkıyor...

Farklı kültürlerin mutfaklarını keşfetmek her zaman damak çatlatan bir macera olmayabilir; bazen tam anlamıyla bir kabusa dönüşebilir! Dünyanın en prestijli gastronomi rehberi TasteAtlas, bu kez kuralları yıktı ve lezzetleri değil, tadanları bin pişman eden "Dünyanın En Kötü Yemekleri"ni seçti. Binlerce gastronomi uzmanı ve kullanıcının oylarıyla belirlenen bu liste, midenin sınırlarını epey zorluyor.