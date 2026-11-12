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Giriş Tarihi: 12.11.2026 13:48

TasteAtlas açıkladı: Dünyanın en kötü yemekleri belli oldu! Zirvedeki o yiyeceği görenlerin midesi kalkıyor...

Dünyaca ünlü lezzet platformu TasteAtlas, milyonlarca kullanıcının oyuyla gastronomi dünyasının en karanlık listesini yayımladı. Kokusuyla kaçırtan, görüntüsüyle dehşete düşüren listede 1 numaraya yerleşen o yemek tam bir şok etkisi yarattı! İşte en cesur gurmelerin bile denerken iki kez düşündüğü o liste...

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TasteAtlas açıkladı: Dünyanın en kötü yemekleri belli oldu! Zirvedeki o yiyeceği görenlerin midesi kalkıyor...

Farklı kültürlerin mutfaklarını keşfetmek her zaman damak çatlatan bir macera olmayabilir; bazen tam anlamıyla bir kabusa dönüşebilir! Dünyanın en prestijli gastronomi rehberi TasteAtlas, bu kez kuralları yıktı ve lezzetleri değil, tadanları bin pişman eden "Dünyanın En Kötü Yemekleri"ni seçti. Binlerce gastronomi uzmanı ve kullanıcının oylarıyla belirlenen bu liste, midenin sınırlarını epey zorluyor.

TasteAtlas açıkladı: Dünyanın en kötü yemekleri belli oldu! Zirvedeki o yiyeceği görenlerin midesi kalkıyor...

Sıra dışı malzemeleri ve rahatsız edici kokularıyla uluslararası damak tadını altüst eden bu sıralamada, zirvenin sahibi ise kelimenin tam anlamıyla yok artık dedirtiyor. Peki, midesine en güvenenleri bile pes ettirerek 1 numaraya yerleşen o korkunç yemek hangisi? Hazırsanız, midenizi zorlayacak o çarpıcı sıralamaya yakından bakalım...

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TasteAtlas açıkladı: Dünyanın en kötü yemekleri belli oldu! Zirvedeki o yiyeceği görenlerin midesi kalkıyor...

Binlerce kullanıcının ve yemek eleştirmeninin oylarıyla belirlenen bu liste, midenin sınırlarını epey zorluyor. Sıra dışı malzemeleri ve rahatsız edici kokularıyla uluslararası damak tadını altüst eden bu listede, zirvenin sahibi ise kelimenin tam anlamıyla bir şok etkisi yarattı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
TasteAtlas açıkladı: Dünyanın en kötü yemekleri belli oldu! Zirvedeki o yiyeceği görenlerin midesi kalkıyor...

Peki, midesine en güvenenleri bile pes ettirerek 1 numaraya yerleşen o korkunç yemek hangisi? Hazırsanız, midenizi zorlayacak o çarpıcı sıralamaya yakından bakalım...

TasteAtlas açıkladı: Dünyanın en kötü yemekleri belli oldu! Zirvedeki o yiyeceği görenlerin midesi kalkıyor...

100- Yafalar (Yeni Zelanda)

TasteAtlas açıkladı: Dünyanın en kötü yemekleri belli oldu! Zirvedeki o yiyeceği görenlerin midesi kalkıyor...

99- Bundás csiperkegomba (Macaristan)

TasteAtlas açıkladı: Dünyanın en kötü yemekleri belli oldu! Zirvedeki o yiyeceği görenlerin midesi kalkıyor...

98- Sogeum-ppang (Güney Kore)

TasteAtlas açıkladı: Dünyanın en kötü yemekleri belli oldu! Zirvedeki o yiyeceği görenlerin midesi kalkıyor...

97- Sopa de castanhas (Portekiz)

TasteAtlas açıkladı: Dünyanın en kötü yemekleri belli oldu! Zirvedeki o yiyeceği görenlerin midesi kalkıyor...

96- Charales (Jalisco, Meksika)

TasteAtlas açıkladı: Dünyanın en kötü yemekleri belli oldu! Zirvedeki o yiyeceği görenlerin midesi kalkıyor...

95- Picada (Katalonya, İspanya)

TasteAtlas açıkladı: Dünyanın en kötü yemekleri belli oldu! Zirvedeki o yiyeceği görenlerin midesi kalkıyor...

94- Khai luk khoei (Damadın Yumurtaları) (Tayland)

TasteAtlas açıkladı: Dünyanın en kötü yemekleri belli oldu! Zirvedeki o yiyeceği görenlerin midesi kalkıyor...

93- Ananasbeignets (Hollanda)

TasteAtlas açıkladı: Dünyanın en kötü yemekleri belli oldu! Zirvedeki o yiyeceği görenlerin midesi kalkıyor...

92- Máslová pomazánka (Çek Cumhuriyeti)

TasteAtlas açıkladı: Dünyanın en kötü yemekleri belli oldu! Zirvedeki o yiyeceği görenlerin midesi kalkıyor...

91- Ghapama (Ermenistan)

TasteAtlas açıkladı: Dünyanın en kötü yemekleri belli oldu! Zirvedeki o yiyeceği görenlerin midesi kalkıyor...

90- Gachalar (İspanya)

TasteAtlas açıkladı: Dünyanın en kötü yemekleri belli oldu! Zirvedeki o yiyeceği görenlerin midesi kalkıyor...

Listenin orta sıralarında dünyanın farklı kültürlerinden gelen tuhaf sakatatlar, jöleli etler ve aşırı şekerli/tuzlu kombinasyonlar yer alıyor...

70- Kata-kat (Karaçi, Pakistan)

TasteAtlas açıkladı: Dünyanın en kötü yemekleri belli oldu! Zirvedeki o yiyeceği görenlerin midesi kalkıyor...

69- Celamah (Asir, Suudi Arabistan)

TasteAtlas açıkladı: Dünyanın en kötü yemekleri belli oldu! Zirvedeki o yiyeceği görenlerin midesi kalkıyor...

68- Boudin noir (Fransa)

TasteAtlas açıkladı: Dünyanın en kötü yemekleri belli oldu! Zirvedeki o yiyeceği görenlerin midesi kalkıyor...

67- Risotto alle fragole (İtalya)

TasteAtlas açıkladı: Dünyanın en kötü yemekleri belli oldu! Zirvedeki o yiyeceği görenlerin midesi kalkıyor...

66- Borleves (Macaristan)

TasteAtlas açıkladı: Dünyanın en kötü yemekleri belli oldu! Zirvedeki o yiyeceği görenlerin midesi kalkıyor...

65- Huesos de santo (Madrid Özerk Bölgesi, İspanya)

TasteAtlas açıkladı: Dünyanın en kötü yemekleri belli oldu! Zirvedeki o yiyeceği görenlerin midesi kalkıyor...

64- Serenata de bacalao (Porto Riko)

TasteAtlas açıkladı: Dünyanın en kötü yemekleri belli oldu! Zirvedeki o yiyeceği görenlerin midesi kalkıyor...

63- Kongnamulbap (Güney Kore)

TasteAtlas açıkladı: Dünyanın en kötü yemekleri belli oldu! Zirvedeki o yiyeceği görenlerin midesi kalkıyor...

62- Missi roti (Pencap, Hindistan)

TasteAtlas açıkladı: Dünyanın en kötü yemekleri belli oldu! Zirvedeki o yiyeceği görenlerin midesi kalkıyor...

61- Eezgii (Moğolistan)

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