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Temelleri Berat Albayrak döneminde atılmıştı: Akkuyu NGS ve 70 yıllık hayal! Artık gerçek oluyor
Giriş Tarihi: 19.11.2026 06:53
Güncelleme Tarihi: 19.11.2026 06:54
Temelleri Berat Albayrak döneminde atılmıştı: Akkuyu NGS ve 70 yıllık hayal! Artık gerçek oluyor
Sabah Gazetesi Yazarı Özlem Doğaner, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'ın Genel Müdürü Aleksey Likhachev ile Akkuyu NGS'yi konuştu. Özlem Doğaner yazısında, "Bir hayale ulaşmanın son metresindeyiz. Akkuyu'nun gerçek başarısı, yalnızca ürettiği megavatlarla değil, Türkiye'ye kazandırdığı bilgi, teknoloji ve insan gücüyle ölçülecek." sözlerini kullandı. Doğaner, Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın stratejik atılım ile ilgili vurgularına da dikkat çekti.