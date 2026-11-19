Likhachev, Akkuyu'da ulaşılan yerlileştirme tutarını "en ihtiyatlı hesaplamayla 16 milyar dolar" olarak verdi. Ardından üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken şu cümleyi kurdu: "Santralin toplam maliyetinin neredeyse yarısına karşılık gelen değer, Türk uzmanların emeğiyle ortaya çıktı."

Elbette bu tablo tesadüf değil. Bir geçmişi, bir stratejisi, bir siyasi iradesi var.

2017'de açıklanan Milli Enerji ve Maden Politikası'nın üç temel ayağından biri yerlileştirmeydi. Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, nükleer enerjinin yalnızca elektrik üretmekten ibaret olmadığını, aynı zamanda sanayi, teknoloji ve yetişmiş insan gücü meselesi olduğunu ısrarla vurguluyordu. Akkuyu'nun temeli de o dönemde, 2018 yılında atıldı. Bugün konuştuğumuz 16 milyar dolar, işte o stratejik tercihin somut karşılığı.