Termo çakılma geliyor! Sıcaklık 8 derece birden düşecek: İstanbul dahil 10 ilde sağanak ve fırtına uyarısı!

HAFTASONU HAVA NASIL OLACAK?

Bölgelere göre bugün ve yarın beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:

Marmara ve Ege

Marmara Bölgesi'nde İstanbul çevresinde bugün 17 ila 21 derece olması beklenen hava sıcaklığının yarın 11 ila 14 dereceye düşeceği tahmin ediliyor. Ege Bölgesi'nde ise İzmir çevresinde sıcaklıkların bugün 16 ila 23, yarın 15 ila 21 derece arasında seyretmesi bekleniyor.