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Giriş Tarihi: 14.11.2026 13:53

Termo çakılma geliyor! Sıcaklık 8 derece birden düşecek: İstanbul dahil 10 ilde sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'den milyonlarca vatandaşı ilgilendiren uyarılar peş peşe geldi. Marmara Bölgesi tehlike haritasında sarı koda bürünürken, özellikle batı kesimlerde hayatı olumsuz etkileyecek şiddetli lodos ve fırtına kapıda! Marmara ve Ege'de sağanakla birlikte rüzgarın hızının 70 kilometreye ulaşması beklenirken, İstanbul'da sıcaklık 7 derece birden düşecek. Peki, termo çakılma ne zaman başlayacak? Haftanın geri kalanında ve hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar…

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Termo çakılma geliyor! Sıcaklık 8 derece birden düşecek: İstanbul dahil 10 ilde sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonuna ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Yurt genelinde birçok bölgede yağışlı havanın etkili olması beklenirken, bazı kentler için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı yapıldı. Özellikle Marmara, Ege ve Karadeniz'de etkisini artırması beklenen yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş yaşanacak.

Termo çakılma geliyor! Sıcaklık 8 derece birden düşecek: İstanbul dahil 10 ilde sağanak ve fırtına uyarısı!

BUGÜN BİRÇOK BÖLGEDE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji'nin tahminlerine göre bugün Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Karadeniz genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülecek.

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Termo çakılma geliyor! Sıcaklık 8 derece birden düşecek: İstanbul dahil 10 ilde sağanak ve fırtına uyarısı!

Marmara'nın kuzey ve batısında, özellikle Trakya, İstanbul, Çanakkale, Kocaeli ve Güney Marmara çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Muğla ve Antalya çevrelerinde de gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Termo çakılma geliyor! Sıcaklık 8 derece birden düşecek: İstanbul dahil 10 ilde sağanak ve fırtına uyarısı!

RÜZGAR 60 KİLOMETREYİ AŞACAK

Rüzgarın Trakya ve İstanbul çevresinde kuzeydoğudan saatte 40-60 kilometre, Ege kıyıları ile Güney Marmara'da ise güneybatıdan (lodos) saatte 50-70 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor.

Termo çakılma geliyor! Sıcaklık 8 derece birden düşecek: İstanbul dahil 10 ilde sağanak ve fırtına uyarısı!

Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'da ise yağış beklenmiyor. İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis görülebileceği bildirildi.

Termo çakılma geliyor! Sıcaklık 8 derece birden düşecek: İstanbul dahil 10 ilde sağanak ve fırtına uyarısı!

YARIN DOĞU KARADENİZ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışlı hava yarın da etkisini sürdürecek. Trakya'dan ayrılması beklenen yağışların Marmara'nın doğu ve güneyi, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun büyük bölümü, Karadeniz ve Doğu Anadolu genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Hatay çevrelerinde de gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Termo çakılma geliyor! Sıcaklık 8 derece birden düşecek: İstanbul dahil 10 ilde sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'nin tahmin haritasında Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı yer alıyor. Hava sıcaklıklarındaki düşüşle birlikte Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde yağışların karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor.

Termo çakılma geliyor! Sıcaklık 8 derece birden düşecek: İstanbul dahil 10 ilde sağanak ve fırtına uyarısı!

Güney Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da ise parçalı ve az bulutlu hava tahmin ediliyor.

Termo çakılma geliyor! Sıcaklık 8 derece birden düşecek: İstanbul dahil 10 ilde sağanak ve fırtına uyarısı!

İSTANBUL VALİLİĞİ VE MGM PEŞ PEŞE UYARDI

İstanbul Valiliği, kentte hafta sonu gök gürültülü sağanak beklendiğini belirterek, dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre öğle saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasının beklendiği belirtildi.

Termo çakılma geliyor! Sıcaklık 8 derece birden düşecek: İstanbul dahil 10 ilde sağanak ve fırtına uyarısı!

TARİH VE SAAT VERİLDİ

Yağışların, pazar günü sabah ilk saatlere kadar etkili olmasının öngörüldüğü ifade edilen açıklamada, kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu yağışı, fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Termo çakılma geliyor! Sıcaklık 8 derece birden düşecek: İstanbul dahil 10 ilde sağanak ve fırtına uyarısı!

İSTANBUL'DA SICAKLIK 7 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Hafta sonuyla birlikte özellikle Marmara ve Karadeniz'de hava sıcaklıklarında belirgin düşüş yaşanacak. İstanbul'da bugün 21 derece olması beklenen en yüksek sıcaklığın yarın 14 dereceye gerileyeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz'de de sıcaklıkların 23 dereceden 14 dereceye düşmesi bekleniyor.

Termo çakılma geliyor! Sıcaklık 8 derece birden düşecek: İstanbul dahil 10 ilde sağanak ve fırtına uyarısı!

HAFTASONU HAVA NASIL OLACAK?

Bölgelere göre bugün ve yarın beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:

Marmara ve Ege

Marmara Bölgesi'nde İstanbul çevresinde bugün 17 ila 21 derece olması beklenen hava sıcaklığının yarın 11 ila 14 dereceye düşeceği tahmin ediliyor. Ege Bölgesi'nde ise İzmir çevresinde sıcaklıkların bugün 16 ila 23, yarın 15 ila 21 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Termo çakılma geliyor! Sıcaklık 8 derece birden düşecek: İstanbul dahil 10 ilde sağanak ve fırtına uyarısı!

Akdeniz

Batı Akdeniz'de Antalya çevresinde bugün 18 ila 23, yarın 16 ila 23 derece sıcaklık tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'de Adana çevresinde ise her iki gün de sıcaklığın 13 ila 24 derece arasında olması bekleniyor.

Termo çakılma geliyor! Sıcaklık 8 derece birden düşecek: İstanbul dahil 10 ilde sağanak ve fırtına uyarısı!

İç Anadolu

İç Anadolu Bölgesi'nde Ankara çevresinde bugün 12 ila 17 derece olması beklenen sıcaklıkların yarın 10 ila 15 dereceye gerileyeceği öngörülüyor.

Termo çakılma geliyor! Sıcaklık 8 derece birden düşecek: İstanbul dahil 10 ilde sağanak ve fırtına uyarısı!

Karadeniz

Orta Karadeniz'de Samsun çevresinde sıcaklıkların bugün 19 ila 23, yarın 12 ila 14 derece olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'de Trabzon çevresinde ise bugün 17 ila 21, yarın 14 ila 16 derece sıcaklık tahmin ediliyor.

Termo çakılma geliyor! Sıcaklık 8 derece birden düşecek: İstanbul dahil 10 ilde sağanak ve fırtına uyarısı!

Doğu ve Güneydoğu Anadolu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum çevresinde bugün eksi 1 ila 10 derece olan sıcaklıkların yarın 1 ila 11 derece arasında olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır çevresinde ise sıcaklıkların bugün 4 ila 17, yarın 5 ila 19 derece seviyelerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Termo çakılma geliyor! Sıcaklık 8 derece birden düşecek: İstanbul dahil 10 ilde sağanak ve fırtına uyarısı!

YETKİLİLERDEN VATANDAŞLARA SAĞANAK UYARISI

Yetkililer, bugün Marmara ve Ege'de beklenen kuvvetli rüzgar ve sağanağa, yarın ise Doğu Karadeniz'deki kuvvetli yağışlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda beklenen karla karışık yağmur ve buzlanma riskine karşı da uyarıda bulunuldu.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #MARMARA #MARMARA BÖLGESİ

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