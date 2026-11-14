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Termo çakılma geliyor! Sıcaklık 8 derece birden düşecek: İstanbul dahil 10 ilde sağanak ve fırtına uyarısı!
Giriş Tarihi: 14.11.2026 13:53
Termo çakılma geliyor! Sıcaklık 8 derece birden düşecek: İstanbul dahil 10 ilde sağanak ve fırtına uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'den milyonlarca vatandaşı ilgilendiren uyarılar peş peşe geldi. Marmara Bölgesi tehlike haritasında sarı koda bürünürken, özellikle batı kesimlerde hayatı olumsuz etkileyecek şiddetli lodos ve fırtına kapıda! Marmara ve Ege'de sağanakla birlikte rüzgarın hızının 70 kilometreye ulaşması beklenirken, İstanbul'da sıcaklık 7 derece birden düşecek. Peki, termo çakılma ne zaman başlayacak? Haftanın geri kalanında ve hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar…