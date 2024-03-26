Tezgah aynı mağdurlar farklı: Bu kez 33 milyon TL! Aralarında avukat, öğretmen ve doktor da var!

'MAĞDURUZ!'

Doktor Mustafa Kozan ise "Aracın reklamını gördüm, beğendim, Denizli bayisine gittim. Toplamda 1 milyon 655 bin lira ödedim. Aracımın kasım ayında teslim edilmesi gerekiyordu ancak aylar geçti teslim edilmedi. Şirketi aradım, bizi hep çeşitli bahanelerle oyaladılar. Aracın Denizli bayisi konkordato için başvuru yapınca, biz de firmayı aradık. Oradaki yetkililer bize, 'Aracınızın siparişi verildi ancak bayi bize para ödemedi' dediler. Madem böyle bir durum var bize neden bilgi verilmedi? Mağdur edildik, verdiğimiz para alamadığımız araç ile ortada kaldık. Yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.