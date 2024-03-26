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Tezgah aynı mağdurlar farklı: Bu kez 33 milyon TL! Aralarında avukat, öğretmen ve doktor da var!
Giriş Tarihi: 26.03.2024 16:21
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
16:31
Tezgah aynı mağdurlar farklı: Bu kez 33 milyon TL! Aralarında avukat, öğretmen ve doktor da var!
Dolandırıcılık vakalarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez adres Denizli'ydi. Otomobil firmasına ait bayiden elektrikli cip almak isteyen aralarında avukat, doktor ve öğretmenlerin de olduğu 20 kişi, 1 milyon 655'şer bin lira dolandırıldıkları gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Sabit fiyat garantisiyle, ön ödemeli 3 ay sonra teslim kampanyasından yararlanmak isterken dolandırıldıklarını söyleyenlerin avukatı Tuğba Altındönmez, "Ben ve kayınpederimle birlikte şimdilik 20 kişi mağdur olduk. 1 milyon 655 bin sabit fiyat garantisiyle herkes parasını firmanın bize belirttiği hesabına yatırdık. Sipariş numaraları alındı. Araçlar gelmedi" dedi. Firma yetkilileri ise bakın ne cevap gönderdi