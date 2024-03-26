Video Yaşam "Parasını ödediğimiz elektrikli cipler verilmedi" diyerek suç duyurusunda bulundular | Video

"Parasını ödediğimiz elektrikli cipler verilmedi" diyerek suç duyurusunda bulundular | Video

26.03.2024 | 15:45

Denizli'de otomobil firmasına ait bayiden elektrikli cip almak isteyen aralarında avukat, doktor ve öğretmenlerin de olduğu 20 kişi, 1 milyon 655'şer bin lira dolandırıldıkları gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Sabit fiyat garantisiyle, ön ödemeli 3 ay sonra teslim kampanyasından yararlanmak isterken dolandırıldıklarını söyleyenlerin avukatı Tuğba Altındönmez, "Ben ve kayınpederimle birlikte şimdilik 20 kişi mağdur olduk. 1 milyon 655 bin sabit fiyat garantisiyle herkes parasını firmanın bize belirttiği hesabına yatırdık. Sipariş numaraları alındı. Araçlar gelmedi" dedi. Firma yetkilileri ise konu ile ilgili daha sonra açıklama yapacaklarını belirtti.

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Denizli'de bir markaya ait elektrikli cipin, sosyal medya ve internet siteleri aracılığıyla kampanya ile satışa çıkarıldığı duyuruldu. Firmanın Denizli'deki satış bayisine giderek cipi deneyen vatandaşlardan bir kısmı almaya karar verdi. Cip için şirketin geçen yıl temmuz ayında başlattığı sabit fiyat garantisiyle ön ödemeli 3 ay sonra teslim kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşlar, 1 milyon 655'şer bin lira ödedi. Ancak satılan cipler, 3 ayın sonunda teslim edilmedi. Bayi ise ocak ayında konkordato talebiyle mahkemeye başvurup, kepenk indirdi. Cip için ön ödeme yapan 20 kişi dolandırıldıkları gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunup, durumu Ticaret Bakanlığı'na bildirdi.

'BİZİ OYALADILAR'
Kendisi de kayınpederiyle birlikte elektrikli cip almak için ödeme yaptığını belirten, mağdurların avukatı Tuğba Altındönmez, "Firma ocak ayında konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu, geçici mühlet alındı. Ben ve kayınpederimle birlikte şimdilik 20 kişi mağdur olduk. 1 milyon 655 bin sabit fiyat garantisiyle herkes parasını firmanın bize belirttiği hesabına yatırdı. Sipariş numaraları alındı. Araçlar gelmedi. Aradığımızda 'Araçlar geldi, gümrüklemesi yapılıyor bu nedenle gecikti' dediler. Bizi oyaladılar. Sosyal medyada 'Mağdurların mağduriyetini çözeceğiz' deseler de çözülmedi. Hukuki süreç başlattık" ifadelerini kullandı.

'MAĞDUR EDİLDİK'
Doktor Mustafa Kozan ise "Aracın reklamını gördüm, beğendim, Denizli bayisine gittim. Toplamda 1 milyon 655 bin lira ödedim. Aracımın kasım ayında teslim edilmesi gerekiyordu ancak aylar geçti teslim edilmedi. Şirketi aradım, bizi hep çeşitli bahanelerle oyaladılar. Aracın Denizli bayisi konkordato için başvuru yapınca, biz de firmayı aradık. Oradaki yetkililer bize, 'Aracınızın siparişi verildi ancak bayi bize para ödemedi' dediler. Madem böyle bir durum var bize neden bilgi verilmedi? Mağdur edildik, verdiğimiz para alamadığımız araç ile ortada kaldık. Yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.

'PARAM DA GİTTİ ARABAM DA'
Emekli öğretmen Necla Deligöz de "Emekli ikramiyemi bankaya yatırdım, birikim yaptım. Otomobilimi de satıp, elektrikli cip almak istedim. Hevesle bayiye gittim, kullanınca çok beğendim. Büyük bir hayal kırkılığı oldu, elimiz boş kaldı. Param da gitti, arabam da" diye konuştu.

Firma yetkilileri ise konu ile ilgili daha sonra açıklama yapacaklarını belirtti.

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