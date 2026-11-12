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Giriş Tarihi: 12.11.2026 14:46 Güncelleme Tarihi: 12.11.2026 14:54

Tıp literatürüne adını altın harflerle yazdırdı: 16 yaşındaki çocuğun gözünde diş çıktı!

Hindistan'da 16 yaşındaki bir çocuk, göz kapağındaki şişlik nedeniyle hastaneye başvurdu. Aylar boyunca ağrıya neden olmayan şişlik, göz kapağından iki sert ve beyaz çıkıntının belirmesiyle dikkat çekti. Yapılan tomografi incelemesinde ise doktorları şaşkına çeviren bir gerçekle karşılaşıldı: Çocuğun göz çukurunda tam gelişmiş bir köpek dişi bulunuyordu.

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DUYGU AKSOY
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Tıp literatürüne adını altın harflerle yazdırdı: 16 yaşındaki çocuğun gözünde diş çıktı!

Hindistan'da 16 yaşındaki bir çocuğun göz çukurunda tam gelişmiş bir köpek dişi bulundu. Doktorlar, vakayı tıp literatüründe bir ilk olarak değerlendirdi.

Tıp literatürüne adını altın harflerle yazdırdı: 16 yaşındaki çocuğun gözünde diş çıktı!

GÖZ KAPAĞINDAKİ ŞİŞLİKTEN BEKLENMEDİK SONUÇ ÇIKTI

Hindistan'ın Madurai kentindeki bir hastaneye başvuran 16 yaşındaki çocuk, sol gözünün üst kapağındaki ağrısız şişliği bir süredir fark ediyordu.

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Tıp literatürüne adını altın harflerle yazdırdı: 16 yaşındaki çocuğun gözünde diş çıktı!

Ancak göz kapağı ile kaş arasında iki sert, beyaz çıkıntının ortaya çıkması üzerine hastaneye gitmeye karar verdi.

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Tıp literatürüne adını altın harflerle yazdırdı: 16 yaşındaki çocuğun gözünde diş çıktı!

Muayenede çıkıntıların sert yapısı ve görünümü doktorların dikkatini çekti. İlk değerlendirmelerin ardından bilgisayarlı tomografi (BT) taraması yapıldı. Görüntüleme sonucunda, çocuğun göz çukurunun üst bölümünde tam gelişmiş bir köpek dişinin bulunduğu ortaya çıktı.

Tıp literatürüne adını altın harflerle yazdırdı: 16 yaşındaki çocuğun gözünde diş çıktı!

DOKTORLAR İLK KEZ BÖYLE BİR VAKAYLA KARŞILAŞTI

Doktorlar, göz çukurunun üst kısmında tek başına gelişen bir dişin son derece nadir olduğunu belirtti. Uzmanlara göre bu vaka, dişin göz çukurunun üst bölümünde bulunduğu ilk bildirilen örnek olarak kayıtlara geçti.

Tıp literatürüne adını altın harflerle yazdırdı: 16 yaşındaki çocuğun gözünde diş çıktı!

Çocuğun ameliyat edilmesiyle göz çukurundaki diş başarıyla çıkarıldı. Yapılan incelemelerde dişin çevresinde tümör oluşumuna ya da başka bir anormal dişe rastlanmadı.

Tıp literatürüne adını altın harflerle yazdırdı: 16 yaşındaki çocuğun gözünde diş çıktı!

DİŞLER NEDEN AĞIZ DIŞINDA BÜYÜYOR?

Tıp literatüründe ektopik diş olarak adlandırılan bu durum, dişlerin normal gelişim yerleri dışında oluşması veya sürmesi anlamına geliyor.

Tıp literatürüne adını altın harflerle yazdırdı: 16 yaşındaki çocuğun gözünde diş çıktı!

Dişler çoğunlukla üst çenede, elmacık kemiğinin arkasında bulunan maksiller sinüste görülüyor. Bunun yanı sıra burun boşluğu, damak, çene ve göz çukuru gibi bölgelerde de ortaya çıkabiliyor.

Tıp literatürüne adını altın harflerle yazdırdı: 16 yaşındaki çocuğun gözünde diş çıktı!

Uzmanlara göre yüzün anne karnındaki gelişimi sırasında yaşanan bazı aksaklıklar dişlerin farklı bölgelerde oluşmasına neden olabiliyor. Yaralanmalar, diş tedavileri, kistler ve tümörler de olası nedenler arasında gösteriliyor.

Tıp literatürüne adını altın harflerle yazdırdı: 16 yaşındaki çocuğun gözünde diş çıktı!

Ancak 16 yaşındaki çocuğun göz çukurunda diş gelişmesine neyin yol açtığı belirlenemedi.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

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