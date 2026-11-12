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Tıp literatürüne adını altın harflerle yazdırdı: 16 yaşındaki çocuğun gözünde diş çıktı!
Giriş Tarihi: 12.11.2026 14:46
Güncelleme Tarihi: 12.11.2026 14:54
Tıp literatürüne adını altın harflerle yazdırdı: 16 yaşındaki çocuğun gözünde diş çıktı!
Hindistan'da 16 yaşındaki bir çocuk, göz kapağındaki şişlik nedeniyle hastaneye başvurdu. Aylar boyunca ağrıya neden olmayan şişlik, göz kapağından iki sert ve beyaz çıkıntının belirmesiyle dikkat çekti. Yapılan tomografi incelemesinde ise doktorları şaşkına çeviren bir gerçekle karşılaşıldı: Çocuğun göz çukurunda tam gelişmiş bir köpek dişi bulunuyordu.