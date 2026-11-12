Tıp literatürüne adını altın harflerle yazdırdı: 16 yaşındaki çocuğun gözünde diş çıktı!

DOKTORLAR İLK KEZ BÖYLE BİR VAKAYLA KARŞILAŞTI

Doktorlar, göz çukurunun üst kısmında tek başına gelişen bir dişin son derece nadir olduğunu belirtti. Uzmanlara göre bu vaka, dişin göz çukurunun üst bölümünde bulunduğu ilk bildirilen örnek olarak kayıtlara geçti.