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Tokat'ta kadın müşteriden, kadın market çalışanına dayak: Saçından tutup kafasını dolaba vurdu
Giriş Tarihi: 23.06.2024 19:24
Güncelleme Tarihi: 23.06.2024
19:28
Tokat'ta kadın müşteriden, kadın market çalışanına dayak: Saçından tutup kafasını dolaba vurdu
Tokat'ta bi zincir markette dehşete düşüren kavga anları kayda geçti. Müşteri olduğu belirtilen Sevgi H. kadın market çalışanına henüz bilinmeyen bir nedenle saldırdı. Saldırgan kadın, market çalışanının saçından tutup kafasını defalarca buzdolabına vurdu. Market çalışanının çığlıklar içinde kaldığı görüntüler saniye saniye kaydedildi.