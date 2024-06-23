Tokat’ta kadın müşteriden, kadın market çalışanına dayak: Saçından tutup kafasını dolaba vurdu

Tokat'ta bugün Yeşilırmak Mahallesinde bir zincir marketin şubesinde yaşanan olayda bir kadın müşterinin kadın market çalışanını saçından sürükleyip dondurucu dolaba kafasını vurarak darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. O anlarda talihsiz çalışan çığlık çığlığa kaldı.