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Haberler Yaşam Tokat'ta kadın müşteriden, kadın market çalışanına dayak: Saçından tutup kafasını dolaba vurdu
Giriş Tarihi: 23.06.2024 19:24 Güncelleme Tarihi: 23.06.2024 19:28

Tokat'ta kadın müşteriden, kadın market çalışanına dayak: Saçından tutup kafasını dolaba vurdu

Tokat'ta bi zincir markette dehşete düşüren kavga anları kayda geçti. Müşteri olduğu belirtilen Sevgi H. kadın market çalışanına henüz bilinmeyen bir nedenle saldırdı. Saldırgan kadın, market çalışanının saçından tutup kafasını defalarca buzdolabına vurdu. Market çalışanının çığlıklar içinde kaldığı görüntüler saniye saniye kaydedildi.

MİHRİBAN KOÇAKER
Tokat’ta kadın müşteriden, kadın market çalışanına dayak: Saçından tutup kafasını dolaba vurdu

Tokat'ta bugün Yeşilırmak Mahallesinde bir zincir marketin şubesinde yaşanan olayda bir kadın müşterinin kadın market çalışanını saçından sürükleyip dondurucu dolaba kafasını vurarak darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. O anlarda talihsiz çalışan çığlık çığlığa kaldı.

Tokat’ta kadın müşteriden, kadın market çalışanına dayak: Saçından tutup kafasını dolaba vurdu

Tokat merkezde Şehitler Camii altındaki bir market zincirinin şubesinde yaşanan olayda Sevgi H. adlı şüpheli bilinmeyen bir nedenle kadın market çalışanı Buse U.'ya saldırdı.

Tokat'ta kadın müşteriden, kadın market çalışanına dayak: Saçından tutup kafasını dolaba vurdu

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Tokat’ta kadın müşteriden, kadın market çalışanına dayak: Saçından tutup kafasını dolaba vurdu

Market çalışanı Buse U.'nun saçlarını önce eline dolayan daha sonra sürükleyerek markette bulunan dondurucu dolaba kafasını defalarca vuran Sevgi H.'nin saldırı anı bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tokat’ta kadın müşteriden, kadın market çalışanına dayak: Saçından tutup kafasını dolaba vurdu

Olay anında kadın çalışan çığlık çığlığa kaldı.

Tokat’ta kadın müşteriden, kadın market çalışanına dayak: Saçından tutup kafasını dolaba vurdu

Şüpheli Sevgi H., kasten yaralama, hakaret ve tehdit suçlarından ifadesi alınmak üzere Karşıyaka Polis karakoluna götürüldü. Burada ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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