Tokat'ta kadın müşteriden, kadın market çalışanına dayak: Saçından tutup kafasını dolaba vurdu
Tokat'ta bi zincir markette dehşete düşüren kavga anları kayda geçti. Müşteri olduğu belirtilen Sevgi H. kadın market çalışanına henüz bilinmeyen bir nedenle saldırdı. Saldırgan kadın, market çalışanının saçından tutup kafasını defalarca buzdolabına vurdu. Market çalışanının çığlıklar içinde kaldığı görüntüler saniye saniye kaydedildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:25
01:58
Rusya’nın Dağıstan bölgesindeki sinagog ve kiliseye silahlı saldırı 23.06.2024 | 21:51
00:06
03:31
AK Parti'de görev değişimi! 5 il başkanı değişiyor | Video 23.06.2024 | 13:10
07:06
00:23
01:13
04:37
01:49
01:44
Marmaray’da tekmeli yumruklu kavga kamerada 19.06.2024 | 21:26
11:34
04:29
Melih Altınok | Ecnebilerin Türkiye'de güvendiği gazeteciler 19.06.2024 | 16:17
04:17
Kerem Alkin | ABD'nin 'mali savurganlığı' endişe verici 19.06.2024 | 16:15
03:32
Başkan Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik: Devamını bekliyoruz 18.06.2024 | 22:53
00:24
Bodrumdaki yangına erken müdahale edildi: Tatilciler o anları çekti 18.06.2024 | 20:56
00:57
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan açıklama! 18.06.2024 | 18:52
08:48
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı! 18.06.2024 | 18:44
02:44
Haşmet Babaoğlu | Kişisel bir sözlük: Barbarlar 18.06.2024 | 16:21
03:42
08:02
Yavuz Donat | Suç ve ceza 18.06.2024 | 16:17